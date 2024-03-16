生日約前女友吃麻辣鍋 男被放鳥爆怒堵人挨告

許姓男子寫信約前女友生日去吃麻辣鍋卻被放鳥，火大跑到前女友工作地點堵人。示意圖。（資料照）

2024/03/16 10:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子為了贏回前女友柯女的心，親手寫信約女方去吃麻辣鍋，結果許男生日當天被放鴿子，氣得他直接跑到柯女上班地點堵人，柯女報警，許男被依強制罪判拘55日，得易科罰金。

判決指出，許男和柯女分手後，柯女直接把許男封鎖，讓許男無法再透過行動電話等方式興她連絡，但許男不死心，想要重新贏回柯女的心，於是在去年2月3日親手寫了一封信寄到柯女家，表示「明天是我生日，我已經訂位麻辣鍋晚上7點我們2位，妳願意陪我去吃嗎？2月4號的中午我會打給妳，請妳暫時解除對我的電話封鎖」。

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許男生日當天，撥了數通電話仍無法連絡上柯女，生日大餐被鴿子讓他超火大，直接跑到柯女工作地點堵人，還搶走她的手機和機車鑰匙，柯女放聲尖叫跑回公司，公司老闆見狀趕緊出面嚇退許男。

許男堵人失敗，當晚傳訊痛駡柯女「我今天很生氣的原因是我昨天寫信給妳，請妳陪我吃生日晚餐，請妳暫時解除封鎖跟我說好或不好，我打了一整個中午的電話，還是一直鎖著我。為什麼連最基本回應的禮貌妳都沒有了？為什麼看到我就一定逃避我」。

柯女不想再跟許男有糾葛，直接報警提告，高雄地院審理時，許男辯稱他和柯女有債務問題，是柯女主動把手機和鑰匙交給他，證明自己有解決債務的誠意沒有要逃避；但法官傳證柯女公司老闆出面，證明當天柯女是哭著跑回公司求援，並依據相關事證，不採信許男說詞，依強制罪判拘55日，得易科罰金，可上訴。

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