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狹路相逢女友前男友「570萬瑪莎拉蒂」 醋男秒變身浩克徒手砸車

瑪莎拉蒂擋風玻璃被徒手敲碎。 （記者鄭景議翻攝）

瑪莎拉蒂擋風玻璃被徒手敲碎。 （記者鄭景議翻攝）

2023/09/29 14:32

〔記者鄭景議／台北報導〕27歲翁姓男子與女友22歲王女，兩人從昨晚深夜喝酒到早上，今日凌晨6時許行經北市忠孝東路4段，發現王女前男友約車價570萬的瑪莎拉蒂停在路邊，翁男突然情緒失控，抓狂上前如浩克般徒手狂敲瑪莎拉蒂的擋風玻璃，把擋風玻璃敲碎，隨後丟下女友快閃離開，留下女友及發現車被砸的陳男，大安分局警方到場將陳男及王女帶返所內，並通知翁男到案說明。

警方獲報到場時發現，現場有王女及前任男友陳男和陳男友人何男，3人在被砸的瑪莎拉蒂前大聲爭吵，十分激烈，即使警方上前制止，陳男及何男仍不聽勸大聲咆哮，警方見兩人情緒激動無法平復，且擔心陳男對王女動手，就對兩人施以保護管束，帶回派出所內。

王女到案後坦承，男友翁男當時已經喝醉，見到自己前任男友的瑪莎拉蒂，一時情緒失控敲破瑪莎拉蒂玻璃，隨後跑離現場，警方掌握案發監視器，後續將通知翁男到案說明；陳男及何男則是在情緒平復後表示先不提出毀損告訴，警方也讓兩人離開。

大安分局呼籲，民眾遇有糾紛案件應理性溝通，切勿使用暴力解決問題，警方極力防制暴力事件並維護社會安全秩序。

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