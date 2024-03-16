瞎！吸毒仔偽造綠卡假冒英國醫生 改名「佛祖」也沒用

警方查詢羅男身分，發現他全名是「羅○○佛祖」。（警方提供）

2024/03/16 09:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一家旅館向中市警局通報說，有一投宿旅客，自稱是英國籍醫師「高陽」，出示的美國居留證（俗稱綠卡）怪異，旅館無法辨識真偽，員警抵達時，發現此人根本就是台灣人，更瞎的是，他還把自己改名為「佛祖」，警方掃描綠卡上的QRcode，竟是蝦皮的網站，警方還查獲毒品安非他命，整個過程瞎到不行，依違反毒品危害防制條例等罪名移送法辦。

一分局公益派出所公益所本月5日接獲旅館通報，指投宿的男子，出示的綠卡證件怪異，他自稱是英國籍醫師，名字為「高陽」，公益所巡佐賴呈豪、警員廖昱翔抵達後，立刻發現此人綠卡是偽造，掃描綠卡上的QRcode，竟然連結到網路平台蝦皮的網頁，他本名也非「高陽」，更不是英國籍醫師，而是台灣人，現年44歲，本名是「羅○○佛祖」。

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他也承認說，持假綠卡是好玩，自己曾經改名，但並非把父母親取的名字改掉，而是在後面加上「佛祖」兩字，至於他為何改名「佛祖」？警方側面了解，他之前曾在南部涉嫌毒品等罪嫌，「佛祖」是他自封的綽號，他可能覺得很威，乾脆在自己名字後面加上「佛祖」，還向戶政機關改名成功。

警方或同旅館人員，以這名「佛祖」使用不實資料入住，違反住客契約為由，立即解除入住契約，要求他整理行李搬離過程中，卻發現「佛祖」藏於旅館房間床底下的安非他命吸食器2組、第二級毒品安非他命4包，毛重10.36公克，警風另查扣偽造的美國居留證1張，全案依違反毒品危害防制條例與偽造文書等罪名，移送台中地檢署偵辦。

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警方發現「佛祖」放在床下的毒品與吸食器。（警方提供）

這名「佛祖」持偽造的綠卡，自稱英國籍醫師「高陽」。（警方提供）

警方掃描這位「佛祖」的假綠卡QRcode，竟是連結到蝦皮的網站。（警方提供）

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