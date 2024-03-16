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高雄女心臟不適「精準」撞進停車格！推擠廂型車爬上轎車

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

2024/03/16 08:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕太精準！高雄市賴姓女子駕駛黑色轎車返家經過鳳山區林森路，突然心臟不適，失控逆向撞上停放路邊停車格的廂型車，賴女的車撞進停車格，廂型車向前推擠爬上白色轎車，造成3車損壞，所幸賴女命大，有安全氣囊護身無外傷，僅頭暈送醫沒有生命危險；逆向行駛則將被警方開罰600元至1800元。

賴女（37歲）昨駕駛黑色轎車到小孩幼稚園拿東西後，駕車要返回鳳山區三誠路，途經鳳山區林森路之際，突然心臟不適，駕車失控逆向偏移到對向車道。

賴女先撞上停放路邊停車格的銀色廂型車，向前擠進停車格，造成2車頭壞損，廂型車則因推擠向前爬上白色轎車，壓壞白色轎車擋風玻璃，造成3車損壞。

值得一提的是，賴女駕車撞上銀色廂型車，造成車上安全氣囊爆開，順勢保護身體無外傷，僅頭暈送醫打點滴休息，所幸沒有生命危險。

警方據報到場處理，賴女已送往醫院，趕往醫院對她實施酒測，確認酒測值為0，交通分隊完成現場交通事故測繪，並通知受損車輛車主製作筆錄。

警方初步認定賴女駕車逆向行駛，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款，處以600元至1800元罰鍰，將依交通大隊車禍鑑定分析開罰。

鳳山警分局提醒民眾行車時如身體不適，應找適當處所休息，勿因一時逞強上路，造成其他用路人危險。

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

賴女駕車撞進停車格，推擠廂型車爬上白車。（讀者提供）

賴女因安全氣囊保命。（讀者提供）

賴女因安全氣囊保命。（讀者提供）

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