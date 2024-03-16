張大春狠批「低級弱智」小二課文遭抽換 作者林哲璋提告連吞5敗

知名作家張大春批評小學課文，作者提告連吞5敗。（資料照）

2024/03/16 07:18

〔記者蔡清華／高雄報導〕知名作家張大春2021年在臉書及上廣播節目批評小二國語課本，一篇《門、鬥大仙》的課文「低級無文明」，還稱這篇課文的作者林哲璋信奉的淺語藝術，是「弱智的淺語」，致該篇課文遭出版社抽換，作家林哲璋不干受辱憤而提告，但刑事及民事求償都吞敗確定，連吞5敗。

張大春2021年12月在臉書發文批判108課綱課文，其中一篇小二課本《門、鬥大仙》的課文，張寫道：「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國語文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。」

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張大春還點名林哲璋自稱「信奉淺語藝術」、「希望取悅未來的大人」。然而「我相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落」。張還曾受邀上廣播節目，討論相同議題引發關注。

林哲璋指控張，除了損害其名譽外，當時遭網友出征，進而使出版商為免遭網友出征，而抽換課文，造成他版稅、作文班兼職等收入損失。

全案刑事經台北地檢處分不起訴、提請再議遭駁回、再向法院聲請交付審判均遭駁回確定。民事部分林向橋頭地院請求50萬元損害賠償，一、二審也均遭駁回定讞。

檢察官、法官均認為張大春「低級」、「弱智」等形容非針對林個人，而是對其文章是否值得被收錄為小學國語課教材，屬可受公評之事，張大春的評論不構成妨害名譽，求償亦無據。

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