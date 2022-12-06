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    首頁　>　社會

    張大春稱「弱智的淺語」 作家林哲璋怒提告遭駁確定

    林哲璋以「淺語藝術」風格撰寫文章，不滿同為作家的張大春（見圖）上網PO指「這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落」，提告加重誹謗，地檢署對張大春處分不起訴，法院也認為張大春未犯法。（資料照）

    林哲璋以「淺語藝術」風格撰寫文章，不滿同為作家的張大春（見圖）上網PO指「這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落」，提告加重誹謗，地檢署對張大春處分不起訴，法院也認為張大春未犯法。（資料照）

    2022/12/06 11:33

    〔記者溫于德／台北報導〕作家林哲璋以「淺語藝術」風格撰寫文章，但同為作家的張大春去年在臉書PO文指「這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落」，林哲璋認為名譽受損，提告加重誹謗，經地檢處分不起訴、高檢署駁回再議後，林哲璋改向法院聲請交付審判，台北地院仍駁回林哲璋的聲請，全案確定。

    去年12月8日，張大春在臉書上PO出由翰林出版的小學二年級國語課文《門、鬥大仙》，發文提到「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。可是，大家好像都覺得無所謂。真他媽的兒孫自有兒孫福！」

    張大春又說：「作者林哲璋自稱『信奉淺語藝術』、『希望取悅未來的大人』。然而，我相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落。」

    張大春的發文引發教育界討論，翰林也發出聲明指《門、鬥大仙》是透過文中兩位主角的故事，教孩子認識情緒，並將易混淆字與同部件字，透過故事詩形式設計成為課文，以利識字教學。

    至於林哲璋則認為張大春損害其名譽，提出刑事告訴。地檢署認為，張大春是就可受公評之事進行評論，且張大春在貼文所指「弱智的淺語」，是指「淺語藝術的文風」，並非辱罵林哲璋，對張大春處分不起訴。林哲璋提起再議，被高檢署駁回確定。

    林哲璋後來再向法院聲請交付審判，北院指，張大春的貼文是在抒發對「我國國小二年級國語課本內文章」的選材編輯、國文教育妥適性，表達不滿，僅連帶提及林哲璋的撰文信念，並非針對林哲璋個人的人格、名譽而來，因此，駁回林哲璋的聲請確定。

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