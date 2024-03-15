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中國漁船金門東碇海域沉沒 兩岸持續「同框」搜救失蹤2漁民

金門海巡艇與中國救難船持續「同框」對金門東碇島海域搜尋失蹤漁民。（金門海巡隊提供）

金門海巡艇與中國救難船持續「同框」對金門東碇島海域搜尋失蹤漁民。（金門海巡隊提供）

2024/03/15 20:39

〔記者吳正庭／金門報導〕中國籍漳州漁船「閩龍漁61222」在金門東碇島海域疑觸礁沉沒第2天，持續搜索2名失蹤漁民。海洋委員會海巡署長周美伍指派副署長許靜芝今天進駐第12巡防區，掌握搜索進度，也將以最大的資源投入兩岸共同搜救任務，期盼雙方合作，讓救援行動有圓滿結果。

中國「閩龍漁61222」漁船14日在金門疑觸礁沉沒，2人生還，2死2失蹤；海巡署第12巡防區金門海巡隊昨天輪班漏夜搜索，今天白天持續保持4艇，與中方救難船聯合搜索任務，不過到傍晚仍無所獲。

許靜芝說，此行到金門就是來關切發生於東碇島附近海域沉船的搜救事宜，他說，署長指派他到金門掌握所有的搜救進度與狀況，以最大的資源投入兩岸共同搜救任務。

金門海巡隊說，今天海上風浪是4到5陣風7級轉5到6陣風8級，小浪轉中浪，在強烈東北風吹襲下，原來要上場的無人機，也因收不到GPS信號而無法起飛執勤。也有漁民表示，這兩天多次看到我方船艇和中方船艇在東碇海域「同框」共助，而不是像日前中國海警在中線「壓境」那種一觸即發的感覺，希望兩岸間互動能多一點溫度與理解。

「閩龍漁61222」是14日凌晨3點30分左右沉沒，距離救人的黃金72小時越來越近，兩名落海失蹤的中國漁民下落也令人擔心。金門海巡隊說，入夜將以輪班方式保持3艘船艇的救援能量，持續搜救。

海巡署副署長許靜芝（中）至金門，將坐鎮第十二巡防區掌握對中國漁民的搜救進度。（記者吳正庭攝）

海巡署副署長許靜芝（中）至金門，將坐鎮第十二巡防區掌握對中國漁民的搜救進度。（記者吳正庭攝）

海巡署本來要上場的無人機，因收不到GPS信號無法起飛。（金門海巡隊提供）

海巡署本來要上場的無人機，因收不到GPS信號無法起飛。（金門海巡隊提供）

海巡署出動潛水人員搜索。（金門海巡隊提供）

海巡署出動潛水人員搜索。（金門海巡隊提供）

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