沒聲押！撞死工程師還談笑輕佻 中檢給2度不到案的惡劣男交保

中檢諭令撞死工程師且態度輕佻，兩度不到案的李男（中）30萬元交保。（民眾提供）

2024/03/15 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40歲李姓駕駛，本月12日駕駛租賃車，涉嫌在台中市開車撞飛騎機車的30歲陳姓工程師，機車還卡在租賃車車頭，繼續往前衝近20公尺，陳男送醫腦死；李男宣稱恍神釀禍，死者家屬指控他肇事後在現場抽菸，與朋友閒聊談笑，顯得事不關己且輕佻。更惡劣的是，檢警相驗遺體時，他兩度不到案，檢方開拘票指示警方拘捕，他昨天晚間被抓，今天下午移送台中地檢署，檢方沒聲請羈押，諭令30萬元交保。

中檢今天下午並未說明未聲請羈押的理由，僅表示檢方諭令李男交保30萬元，且限制出境出海。

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此案發生於本月12日上午6時，李男駕駛白色租賃車，載著41歲的謝姓女性友人，在台中市忠明南路、五權五街口高速行駛，30歲騎機車的陳姓工程師，當時等紅燈中，李男竟毫無煞車，直接從後方撞上陳男，陳男當場被撞飛，機車卡在租賃車車頭，租賃車繼續往前衝近20公尺，驚悚過程全被監視器拍下。

陳男送醫腦死，家屬質疑說，包括數名目擊者都說，李男在現場宛如事不關己，抽菸吃檳榔，與朋友談笑，態度頗差。

李男雖沒酒駕跡象，工程師13日腦死拔管後，警方也於當天通知他做筆錄，他雖承諾到案，卻食言而肥，且拒接警方電話，14日警方會同台中地檢署檢察官相驗遺體時，再度依涉嫌過失致死罪通知李男到場，他還是未到，值日檢察官立刻開拘票，14日晚間由警方於李男位在西屯區的住處拘捕他，今天下午依過失致死罪移送中檢。

李男駕駛租賃車高速撞死陳姓工程師，租賃車車頭還卡住機車，往前衝約20公尺。（民眾提供）

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