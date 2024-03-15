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曾暴力擁槍與警對峙 男子以毒換郭台銘連署書被起訴

綽號「豬王」的詹男，9年前持槍與警方對峙，最後投降，此次又涉入用毒品換郭台銘連署書。（資料照）

綽號「豬王」的詹男，9年前持槍與警方對峙，最後投降，此次又涉入用毒品換郭台銘連署書。（資料照）

2024/03/15 16:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣現年34歲的詹男，去年10月間涉嫌以毒品換鴻海創辦人郭台銘選總統連署書，今天遭彰化地檢署以毒品危害防治條例起訴。

這起案件緣於檢警掌握一名年僅25歲、育有4子的柯女，為了取得毒品，竟偽造20份郭台銘參選總統連署書，向上手交換2包各1.75公克安非他命，而該名上手就是綽號「豬王」的詹男，詹男並不好惹，他才剛假釋出獄，被關的原因係因10年前曾懷疑自己的女友劈腿，因此跑去破壞對方的自小客車，又跑去仇家裡開槍，2016年3月間，警方掌握到他住在彰化市一間賓館，深夜展開圍捕，他見警方圍捕，跑到賓館頂樓對空鳴槍，又入內脅持一名便衣警方（以為對方是房客），對警察喊話，雙方對峙數十分鐘，詹男甚至以槍抵住腦門準備自戕，警方找來其父親動之以情，總算打消尋死念頭。詹男因連續兩次違反槍砲彈藥刀械管制條例被判刑4年8月、4年2月，去年3月獲得假釋出獄。

沒想到出獄後又當起藥頭，還用毒品交換郭台銘的連署書，收受20張連署書後，隨即轉交「十三妹（另案偵辦中）」由其繳交中選會。

起訴書指出，詹男於去年10月某日也交付安非他命給沈、黃等2名毒友施用，期約沈、黃簽署各1張連署書，詹男再將連署書轉交「十三妹」。同月，詹男又分別賣毒給沈、黃，共獲4000元現金。

全案今移審彰化地院，檢方認為若予以交保，被告棄保逃亡，員警依法院指揮逮捕，被告極有可能再度持槍拒捕，造成員警及無辜民眾傷亡，因此向彰化地院聲請延長羈押禁見。

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