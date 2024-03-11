單車挑戰赤崁頂迷途又破胎 太平警山區急尋1小時助脫困

何姓男子（左）騎單車想挑戰太平山區「赤崁頂」，沒想到迷路還兩個輪胎都爆胎，趕緊報警求助，員警找了1個多小時順利協助脫困。（記者陳建志翻攝）

2024/03/11 13:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中南屯一名何姓男子，昨天清晨從住處騎單車，想到太平山區挑戰「赤崁頂」，沒想到在導航指引下迷失在太平山區的南國巷產業道路內，正當何男焦急找路，卻屋漏偏逢連夜雨，兩個輪胎先後爆胎，趕緊四處搜尋手機訊後打電話求救，頭汴派出所獲報後，由兩名熟悉山區路況的員警進行搜尋，找了1個多小時終於尋獲何男助他脫困，結束一場驚魂記。

太平分局頭汴派出所警員曾志忠、洪瑞宏，昨天上午8點獲報，「男子騎自行車受困山中，且前後兩個輪胎爆胎，請求警方協助」，因山區收訊不佳，訊號斷斷續續，員警依其描述研判應該在南國巷的產業道路內，經過近1個小時的搜尋，終於發現何男的身影，並將爆胎的腳踏車抬上警車，協助人車脫困。

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何男表示，目前住在台中南屯區，約1年前開始接觸自行車運動，一開始先在住家附近的大肚山、都會公園等山路練習，最近上網搜尋到太平區長龍路「赤崁頂」也是新手挑戰的好去處，當天一早就依照導航前往，不料卻迷途在山區，還碰上爆胎，非常感謝員警的熱心幫忙，不然真不知如何是好。

太平分局表示，民眾前往偏僻山區，如果對路線不熟悉，很容易造成迷路，若不幸受困山區，可以找到附近路燈桿、電桿號碼或明顯地標告知警方，以利迅速到場救援。

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