嘉縣南新派出所規劃拆牆 議員憂車從門口過影響警員安全

縣議員詹琬蓁表示，南新派出所現況（左圖）因路口交通複雜正進行調整，但規劃要拆除圍牆的汽機車動線卻是從派出所門口經過（右圖），恐對警員值勤有安全疑慮。（記者林宜樟翻攝）

2024/03/11 11:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市南新派出所位於五叉路口，一旁是學生眾多的南新國小，縣政府規劃拆除派出所圍牆，重新改善交通動線，但縣議員詹琬蓁今天在議會臨時會時說，日前基隆八堵派分駐所發生貨車撞進派出所導致警員1死1傷，南新派出所拆除圍牆方案的規劃是讓汽機車從派出所門口直接經過，恐有安全疑慮，要求縣府重新評估。

嘉義縣長翁章梁表示，該處路口複雜，希望改善交通動線讓行人及家長接送學生更安全，因為派出所在路口，考量市容景觀及交通，且現在民主發展，希望機關與人民的距離拉近，新式公務機關建築大多沒有圍牆，因此規劃處理圍牆，該處路口複雜，交通動線正進行規劃，會再進行討論。

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縣府建設處長郭良江回應，此案正在規劃，由國土管理署審查，將再進行檢討。

詹琬蓁說，南新派出所10多位警員，要服務5個里，共1萬6000多位縣民，經瞭解派出所認為，在深夜人力不足情形下，現況出入口為警備視線，可掌握進出人員，派出所內有槍砲，若拆除圍牆改變出入口位置會成為安全隱憂；但縣府調整出入口位置的方案，卻是讓汽機車直接從派出所門口經過，此作法會讓警員進出派出所有安全問題，且警民若發生衝突，派出所很容易被攻擊，且南新派出所位置不佳，空間小，警員辦公空間擁擠，未來應直接調整地點搬遷。

縣議員江佩曄表示，目前嘉義縣許多派出所可能會拆除圍牆，若有拆除，也請縣府要進行適當綠美化。

翁章梁說，因應現代社會發展，讓機關拉近與人民距離，因此正在規劃派出所的景觀及圍牆，但並非所有派出所都要拆除圍牆，也並不是所有圍牆都要拆除，主要是派出所門面進行調整，將請警察局逐一檢討，若有維安問題，也會納入討論考量。

縣議員詹琬蓁認為南新派出所拆除圍牆案應要檢討，規劃適當動線，讓警民更安全。（記者林宜樟翻攝）

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