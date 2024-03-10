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首頁　>　社會

板手24樓墜落插進同事頭骨 電梯安裝員判刑6月

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/03/10 15:07

〔記者王定傳／新北報導〕台灣三菱電梯股份有限公司蘇姓電梯安裝員，在新北市土城區某社區24樓進行電梯更新工程時，不慎觸碰地面上重量0.269公斤的強力板手，致板手墜落，插進人在13、14樓工作台車作業、聽到聲響抬頭查看的王姓同事頭骨內，致王男重傷，右側肢體偏癱，新北地院審理後依過失致重傷害罪，判處蘇男6個月徒刑。

檢警調查，2021年7月1日，蘇、王等人在土城某社區進行電梯更新工程，蘇男負責將物品搬運至24樓機房，王男則在位於13、14樓間電梯升降路的工作台車上進行調導軌作業。

檢警調查，當日上午10時許，蘇男在機房內搬運物品時，不慎碰觸前一日遺留在地面上的強力扳手，致扳手從機房地面預留的孔洞往下掉落並發出聲響；人在13、14樓工作台車作業的王男，因聽到升降機上傳來聲響，探頭查看，卻遭板手砸中左側額頭，並刺穿插入頭骨內。

經緊急送醫開刀進行顱骨切穿、顱內血塊清除手術，王男仍受有左顱骨與腦異物穿刺合併腦出血、創傷性腦損傷、左側大腦創傷性出血致右側肢體偏癱等傷害，手術後經持續復健及服藥，仍無法痊癒可能而重傷。

審理時，蘇男辯稱並沒有碰到強力扳手致扳手掉落；法官則依被害者指證、蘇男曾在勞檢時坦言有「移動地面物品後不久，即聽到樓下傳來慘叫聲」等證據，判定正是蘇男所為，審酌他始終否認犯行，雖有賠償意願，但迄本案辯論終結時均未能和解、賠償，判刑6月，可上訴。

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