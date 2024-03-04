北市大安工人自6樓墜落3樓鷹架亡 勞檢處勒令停工

罹災勞工自施工架上墜落至遮斷板。（台北市勞動局提供）

2024/03/04 18:44

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市大安區濟南路三段一棟興建中大樓今天上午傳出工安意外，一位羅姓工人從6樓不慎墜落至3樓鷹架，頭部重創當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治。台北市勞檢處到場檢查，發現施工架有墜落危險，卻未設置護欄或安全網等防護設施，已勒令現場立即停工配合調查

台北市勞檢處表示，已派員實施勞動檢查，發現勞工在6樓施工架上從事石材填縫等高處作業，有高度墜落危險，施工單位對施工架與結構體間開口未依職安法設置護欄或安全網等防護設施，違反營造安全衛生設施標準第19條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項規定，可罰3萬元至30萬元，已勒令現場立即停工配合調查。

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勞檢處表示，在改善計畫未送勞檢處審查合格前不得復工，否則將移送地檢署偵辦。至於雇主未做好安全防護設備以致勞工墜落死亡，未來若經調查屬實，將追究勞工雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴，最高將處30萬元罰鍰。

勞動局長高寶華說，墜落職災死亡比例已高達6成，台北市連續2天發生2起墜落死亡職業災害，造成2名勞工死亡。雇主不能輕忽勞工作業時面臨開口墜落的危險，雇主對於高度2公尺以上的開口作業要設置護欄、護蓋或安全網等防護設施，若現場無法設置時，也要使勞工確實鈎掛安全帶，以免勞工發生墜落憾事。

羅姓工人在工地6樓施工架上從事石材填縫作業時，因開口墜落至3樓遮斷板，墜落高度約11公尺，經送醫急救仍在12點30分不治身亡。

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