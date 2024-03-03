工人跌落迪化污水廠沉澱池 排水系統開至最大仍未尋獲

台北市迪化污水處理廠今（3）上午委外操作廠商要進行二沉池浮沫清理作業時，發生工人掉落意外。（台北市勞檢處提供）

2024/03/03 16:49

〔記者何玉華／台北報導〕台北市迪化污水處理廠今（3）上午約11點發生工安意外，委外操作廠商3人要進行二沉池浮沫清理作業，但在開啟蓋板時，40歲的張姓員工不慎跌落約10公尺深的沉澱池，現場人員即刻通報消防局，並將排水系統開至最大，同時架設幫浦抽水，但直至傍晚，仍尚未尋獲張姓員工。

衛工處廠長黃邰聰表示，已要求操作廠商暫停蓋板周邊區域清潔作業，並全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，在確定安全無虞前，不得再進行浮渣收集蓋板清潔作業。並表示會檢討此次工安意外及辦理改善，並依契約檢討廠商責任及罰處，以防止類似事件再次發生。

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台北市勞動檢查處派員到場了解，勞檢處處長梁蒼淇表示，初步發現現場有違反職業安全衛生法第6條第1項暨職業安全衛生設施規則第224條第2項規定，雇主對於高度在2公尺以上的工作場所邊緣及開口部分應設置護欄、護蓋等防護設備，如有作業需要臨時將護欄、護蓋等拆除，應採取使勞工使用安全帶等防止墜落遭致危險的措施，現場先令二級沉澱池5號池局部停工，等復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。

台北市迪化污水處理廠今（3）上午委外操作廠商要進行二沉池浮沫清理作業時，發生工人掉落意外。（台北市勞檢處提供）

台北市迪化污水處理廠今（3）上午委外操作廠商要進行二沉池浮沫清理作業時，發生工人掉落意外。（台北市勞檢處提供）

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