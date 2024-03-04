北市迪化污水廠 工人跌落沉澱池死亡

台北市迪化污水處理廠昨天委外操作廠商進行二沉池清理作業時，發生工人掉落意外。（勞檢處提供）

2024/03/04 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市迪化污水處理廠昨發生工安意外，一名委外操作廠商的張姓員工，進行二沉池浮沫清理時，在蓋板開啟的狀況下，疑不慎跌倒掉落池內，同行作業的另兩名員工見狀，雖以一旁的救生圈拋擲救援，仍未能及時將張員救起，由於沉澱池體積龐大，經抽水四個多小時才抽乾池內污水，張員在掉落處的池底被發現，救出時已無呼吸心跳。

救生圈拋擲救援 未能及時救起

迪化污水廠近期因沉澱池滿溢，半黏稠的浮渣泡沫溢出，操作廠商昨派三人進行二沉池浮沫清理作業，約在上午十一點，一名四十歲的張姓員工，在蓋板開啟下，疑不慎跌倒掉落約十公尺深的沉澱池，另兩人見狀，拿起一旁的救生圈欲拋擲救人，但張員未能被順利救起並向下沉；大同與中山消防中隊獲報於十一點七分趕抵現場，現場也將排水系統開至最大並架設幫浦抽水。

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廠長黃邰聰表示，二沉池長四十公尺、寬六公尺、深度約十公尺，池內污水量體龐大，抽水機持續抽水至下午四點十分，將池內污水抽除後，消防隊員進入並於下午五點十分將其救出時已無呼吸心跳。

勞檢處︰現場無護欄、護蓋 違反規定

台北市勞動檢查處派員到場了解，勞檢處主任秘書康水順說明，現場沒有護欄、護蓋等防止墜落等措施，初步認為違反職業安全衛生法第六條第一項暨職業安全衛生設施規則第二二四條第二項規定，依法可裁罰三萬至卅萬元。康水順表示，現場已先令二沉池五號池局部停工，等復工計畫送本處審查合格後，才准其復工。

衛工處對發生發生工安意外表示遺憾，除已要求委託操作廠商暫停二沉池五號池的浮渣蓋板周邊清潔作業，並全面檢討相關安全設施、人員裝備與作業流程，後續將依契約檢討廠商責任及確實改善。

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