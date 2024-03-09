武肺檢疫1天偷溜8次吞80萬元罰單 男子興訟抗罰被駁回

台北高等行政法院判鄭男敗訴。（資料照）（記者吳政峰攝）

2024/03/09 20:27

〔記者吳政峰／台北報導〕2022年武漢肺炎疫情嚴峻期間，鄭姓男子從英國返台，依規定必須居家檢疫3天，未料他1天內竟8度違規偷溜出去抽菸、拿外送、接女友，每次時間雖然僅1分鐘到14分鐘不等，共51分鐘，但台北市政府民政局仍按次開出8張10萬元罰單。鄭男嚇壞，興訟抗罰，日前被台北高等行政法院駁回。

判決指出，衛生福利部為因應嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情，依傳染病防治法第8條第1項及第58條等規定，2022年6月11日發布，自2022年6月15日零時起，所有入境者需進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫的措施。

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鄭男2022年6月22日由英國入境，居家檢疫通知書載明檢疫期間為同年月22日至25日，未料台北市大安區公所23日就接獲鄭男擅離檢疫地點的通報，立刻會同台北市警局大安分局安和路派出所員警前往訪查。

經調閱電梯監視器畫面，查認鄭男1天擅離居家檢疫地點8次，每次時間均僅數分鐘，研判分為抽菸、拿外賣、接女友。民政局依違反傳染病防治法第58條、行政罰法第25條、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條等規定，8次分處鄭男10萬元罰鍰，共計80萬元罰鍰。

鄭男不服，興訟抗罰，主張社區禁菸，他因煙癮而有外出需求，真正侵害法益時間只有51分鐘，卻遭罰80萬元，但對照裁罰基準，連續在外70小時者卻只會裁罰60萬，兩者輕重顯然失衡，不符合比例及平等原則。

台北高等行政法院指出，鄭男數度擅離住所，並非首犯，主觀上顯有違反隔離措施的故意，增加他人感染風險，雖然時間短暫，惟裁罰基準已處以每次罰鍰最低額10萬元，於法有據，無裁量瑕疵或違反比例原則情事。

北高行說明，裁罰基準表是依照每次擅離的時間長短，制定不同級距的處罰金額標準，施以漸進式處罰，不能以擅離的總時數累加計算，鄭男誤解法令，並不可採，評議後駁回其訴，仍可上訴。

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