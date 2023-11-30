居家檢疫期間偷溜逛夜店挨罰百萬 男業務花2年8個月終繳清

黃姓男子因居家檢疫期間逛夜店挨罰百萬，經歷2年8個月分期繳納，今年11月27日到新北分署以現金及刷信用卡繳清餘欠48萬餘元。（新北分署提供）

2023/11/30 15:31

〔記者王定傳／新北報導〕在外商科技公司擔任業務的黃姓男子，2020年間居家檢疫期間偷溜去逛夜店，被罰100萬元，案件移送行政執行署新北分署執行，黃男原僅能每月繳納3000元，書記官調查發現他應有能力提高繳納金額，經多次通知到場，費盡唇舌道德勸說後，先提高每月繳納金額為1萬5千元至10萬元不等，今年11月27日到場以現金及刷信用卡繳清餘欠48萬餘元，歷時近2年8個月全數繳清。

新北分署指出，42歲黃男於2020年3月18日自柬埔寨入境，應在新北市三重區住所居家檢疫14天至4月2日，但警方在3月22日凌晨0時30分擴大臨檢時，卻在台北市忠孝東路4段某夜店現場查獲黃男。

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新北市衛生局認定其違規情節重大，處以法定罰鍰最高金額100萬元，黃男未於裁處書合法送達後7日內繳納，本案因此於同年4月8日移送新北分署執行，鑑於當時國人聞疫情色變，法務部多次宣誓要加強執行防疫案件，新北分署即刻採取積極執行手段，收案當日立即限制黃男出境、出海，並由書記官至其住家現場執行，黃男表示願辦理分期繳納，每月繳納3千元，隔日，新北分署另發函囑託嘉義分署執行黃男名下5筆持分土地，之後又發函囑託監理機關禁止其名下1部車輛異動。

黃男提訴願被駁回，又說他被限制出境，無法出國工作，月薪僅4萬餘元，房屋租金每月1萬餘元，小孩才滿1歲，老婆又有孕在身，還欠債，手頭吃緊，希望每月繳納3千元，並表示其名下土地是長輩借其名義登記，請求不要拍賣，由其自行洽覓買主。

新北分署同意依其所提條件辦理分期繳納，黃男亦依約繳納2年，但書記官調查發現，黃男的銀行存款餘額長時間維持在將近100萬元，其信用卡消費紀錄顯示他經常逛百貨公司、大賣場，應有能力提高還款金額，遂出示證據勸說提高每月還款金額，黃男因此從去年6月至今年7月提高還款、每月繳納1萬5000元至10萬元不等，共清償44萬餘元。

黃男之後告知書記官土地已順利簽約出售，並於11月27日到場繳納現金20萬元，書記官認他應有能力一次繳清，持續勸說2小時後，黃男擔心被管收，亦希望早日解除出境、出海限制，急至銀行提款19萬元，並刷信用卡繳納9萬餘元，當日全數繳清，新北分署於隔日解除其出境、出海限制。

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