擲筊稱母指示10年後才能撿骨 子拒不遷葬挨罰9萬

台北高等行政法院。（資料照）

2024/03/09 15:36

〔記者吳政峰／台北報導〕陳姓男子的母親2016年過世，埋葬在新北市一處非公墓土地，新北市政府認陳男違反殯葬管理條例第70條規定，裁罰3萬元，並給予6年緩衝期，讓他得以到2022年再撿骨遷葬。但期限到了，陳男卻以擲筊請示為由，稱媽媽指示10年才能撿骨，拒不遷移，再被新北市府罰6萬元。陳男認為新北市府不近人情，興訟抗罰，日前被台北高等行政法院駁回。

陳男2016年把過世的母親埋在新北八里一處非公墓範圍土地，八里區公所認他擅設墓基，違反殯葬管理條例第70條規定，依同條例第83條、新北市政府處理違反殯葬管理條例案件裁罰基準第2點規定，同年報請新北市府裁處3萬元罰鍰，並限期於2022年6月27日前改善完成。陳男亦於2016年8月12日出具切結書，保證會在期限內把骨骸遷移至合法骨灰、骨骸存放設施。

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新北市府2022年複查，見陳男仍未把母親的墳墓遷走，函請他陳述意見。陳男回覆，因經擲茭請示起掘骨骸予以火化重覓風水寶地安置，但媽媽僅允諾入土10年後才願撿骨，請體恤人民因信仰而有不得已苦衷，暫不予裁處，待2026年8月之後擇日再行處理。

新北市府認陳男違規事實明確，請他儘速與家屬商議改善事宜，並再次開罰9萬元，限期於2023年9月15日前改善完成，屆期仍未改善者，將按次處罰。

陳男不服，興訟抗罰，主張文化部國家文化記憶庫中關於民間撿骨習俗的記載，撿骨習俗最長為12年，並非一概均定為6年撿骨，新北市府制定裁罰基準僅以6年作為唯一標準，制定限期改善期間，非屬合理。

陳男強調，先人墳墓與屍骨安葬，涉及憲法保障人民宗教信仰自由，我國在規範上甚至以刑法規範加以保護，裁罰基準卻貿然一律規定需切結6年應撿骨起掘，已侵害人民宗教信仰自由，對人民自由權利增加不必要限制，應屬違憲。

台北高等行政法院指出，陳男未經核准違法擅設墳墓，違法在先，新北市府身為殯葬管理條例主管機關，沒有容任此違法狀態繼續存在的可能，先後開罰並限期改善，於法有據。

北高行說明，陳男依法負限期改善起掘義務，是起因於違規行為，與宗教信仰自由並無直接關連，況且裁罰基準已考量6年撿骨風俗，例外容許違規者得切結6年期滿再行起掘，實已綜合斟酌違法情狀及風俗民情，而為合理、必要的裁量，兼顧行政裁罰公平性，並無裁量濫用情事。

北高行認為，陳男於非公墓範圍土地擅設墳墓行為屬實，違反殯葬條例，新北市府開罰並無違誤，日前駁回陳男告訴，仍可上訴。

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