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    首頁　>　社會

    撿骨工偷溜進資源回收小屋 眼尖早餐店老闆報警逮人

    李姓撿骨工人自稱以為這間堆放回收垃圾的鐵皮屋是雜貨店，但警方認為不像。（記者王捷翻攝）

    李姓撿骨工人自稱以為這間堆放回收垃圾的鐵皮屋是雜貨店，但警方認為不像。（記者王捷翻攝）

    2021/01/06 06:13

    ［記者王捷／台南報導］7旬的曾姓婦人靠撿回收維生，她把撿來的回收垃圾都放在一間鐵皮屋裡，豈料連垃圾卻遭來李男覬覦，他連日徘徊鐵皮屋旁，5日凌晨趁著沒人時偷偷溜進屋，被附近的早餐看到報警，李男被壓制後怒喊，自己是無辜的，只是想買包香菸，但鐵皮屋外觀上看起來不像雜貨店、還有上鎖，警方因此將他依侵入住宅、竊盜未遂移送。

    李男是跑單幫的撿骨工人，但他時常侵入他人住宅行竊，是警方的頭痛人物，他之前曾多次潛入別人的屋子裡偷走現金，但因為現金都花完了，無法有贓物證明他行竊，因此最後都只能依據侵入住宅罪嫌函送，李男最近的生意不好，因此他挑了曾婦的鐵皮出下手。

    這幾天，李男趁著清晨在曾婦的鐵皮屋附近徘徊，這引起每天一早就開始工作的早餐店的好奇，當5日凌晨他又出現在鐵皮屋附近時，早餐店的員工特別注意李男的一舉一動，沒想到李男在屋外看了許久，真的把鐵皮屋外的鐵門拉起，鑽進鐵皮屋內，早餐店員工見狀立刻報案。

    警方抵達後逮捕李男，並將他壓制，他倒在地上大喊自己是無辜的，他只是想到雜貨店買菸，所以才進入鐵皮屋，但警方看了鐵皮屋外成堆的回收垃圾，一點都不向雜貨店，而且曾婦說，鐵皮屋每天都會上鎖，鑰匙就在自己身上，李男到底如何打開鐵門，是否用了其他工具？但李男堅稱自己是無辜的。

    警方認為，李男的舉動不僅有入侵住宅，還可能涉嫌竊盜未遂，即便李男否認犯案，警方依然將他依法移送。

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