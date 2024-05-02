千萬法拉利車主是神秘「鋼鐵人」3年前開藍寶堅尼火燒車

被稱為「鋼鐵人」的張男，3年前發生國道火燒車時被路過的民眾直擊。（民眾提供）

2024/05/02 14:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道1號南向195K、彰化路段今（2日）上午7時27分許傳出自撞車禍，一輛紅色的法拉利超跑行經該路段時，突因不明原因失控，自撞路肩護欄，張姓車主疑似是上市公司、全球前五大不銹鋼管大廠允強實業的第三代，該公司位於彰化埔心和溪州鄉，記者中午致電該公司查證，公司人員表示，不清楚情況。

據了解，現年32歲的張男在美國留學多年，2016年回台，家族安排他到集團各課室部門歷練，從基層做起，2019年再進一步與該集團資深副總共同負責海外建廠的各項事宜，2021年4月張男也被提名為該公司董事，並獲董事會通過。

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據了解，張男擁有多部限量超跑，南彰化偶爾會看到其身影，地方稱為「移動式豪宅」出現，張男出入有超跑代步，又因為家族經營鋼鐵事業，開超跑作風宛如電影裡鋼鐵人小勞勃道尼，因此被業界或地方人士稱為「鋼鐵人」。

但「鋼鐵人」兩度在國道出車禍！上次2021年4月21日上班途中，駕駛一輛義大利超跑品牌Lamborghini旗下的全球首輛Super SUV「Urus」，行經北斗段時突然冒火，整部車燒到剩骨架，「鋼鐵人」與「火燒車」被路過的民眾直擊。

「Urus」搭載4.0升雙渦輪增壓引擎，擁有650匹最大馬力、86.7公斤米最大扭力之動力輸出的Lamborghini Urus，於2018年7月20日正式登台發表，而正式售價在999.89萬起。

今天自撞的法拉利296 GTB，要價1688萬，為非限量插電式油電超級跑車，最大馬力663匹，平均油耗每公升可跑17.8 km，算是相當省油的超跑。

3年前「鋼鐵人」開超跑，火燒車情形被路過的民眾直擊。（民眾提供）

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