為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

千萬法拉利車主是神秘「鋼鐵人」3年前開藍寶堅尼火燒車

被稱為「鋼鐵人」的張男，3年前發生國道火燒車時被路過的民眾直擊。（民眾提供）

被稱為「鋼鐵人」的張男，3年前發生國道火燒車時被路過的民眾直擊。（民眾提供）

2024/05/02 14:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國道1號南向195K、彰化路段今（2日）上午7時27分許傳出自撞車禍，一輛紅色的法拉利超跑行經該路段時，突因不明原因失控，自撞路肩護欄，張姓車主疑似是上市公司、全球前五大不銹鋼管大廠允強實業的第三代，該公司位於彰化埔心和溪州鄉，記者中午致電該公司查證，公司人員表示，不清楚情況。

據了解，現年32歲的張男在美國留學多年，2016年回台，家族安排他到集團各課室部門歷練，從基層做起，2019年再進一步與該集團資深副總共同負責海外建廠的各項事宜，2021年4月張男也被提名為該公司董事，並獲董事會通過。

據了解，張男擁有多部限量超跑，南彰化偶爾會看到其身影，地方稱為「移動式豪宅」出現，張男出入有超跑代步，又因為家族經營鋼鐵事業，開超跑作風宛如電影裡鋼鐵人小勞勃道尼，因此被業界或地方人士稱為「鋼鐵人」。

但「鋼鐵人」兩度在國道出車禍！上次2021年4月21日上班途中，駕駛一輛義大利超跑品牌Lamborghini旗下的全球首輛Super SUV「Urus」，行經北斗段時突然冒火，整部車燒到剩骨架，「鋼鐵人」與「火燒車」被路過的民眾直擊。

「Urus」搭載4.0升雙渦輪增壓引擎，擁有650匹最大馬力、86.7公斤米最大扭力之動力輸出的Lamborghini Urus，於2018年7月20日正式登台發表，而正式售價在999.89萬起。

今天自撞的法拉利296 GTB，要價1688萬，為非限量插電式油電超級跑車，最大馬力663匹，平均油耗每公升可跑17.8 km，算是相當省油的超跑。

3年前「鋼鐵人」開超跑，火燒車情形被路過的民眾直擊。（民眾提供）

3年前「鋼鐵人」開超跑，火燒車情形被路過的民眾直擊。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
周興哲厲害了！受邀進入F1「絕對禁區」 直擊這震撼畫面
2024/04/23 18:59

周興哲厲害了！受邀進入F1「絕對禁區」 直擊這震撼畫面
千萬法利拉國道自撞富3代車主身分曝 3年前曾燒掉1輛藍寶堅尼
2024/05/02 12:01

千萬法利拉國道自撞富3代車主身分曝 3年前曾燒掉1輛藍寶堅尼

節稅理財有道 為什麼需要微型商辦
周興哲闖F1絕對禁區 美夢成真
2024/04/24 05:30

周興哲闖F1絕對禁區 美夢成真
1300萬法拉利撞台三線電桿 嚴重毀損
2024/03/31 19:35

1300萬法拉利撞台三線電桿 嚴重毀損
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播