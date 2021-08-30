受虐童火化！ 「大師兄」曝骨髓全黑︰社會版事件比殯儀館可怕

受虐幼童火化，骨髓竟與老年人一樣黑，令網友不捨。示意圖。（資料照）

2021/08/30 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕有時候人比鬼更可怕！火葬場工作人員「大師兄」時常在臉書分享自已在工作時遇到的事，文筆簡樸真摯，讓人看見人生百態，近日他再度分享一件虐童案例，直言「遺體並不可怕，可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版」。讓人忍不住大嘆，「大體、生命紀念館、靈骨塔都不可怕，可怕是泯滅的人心」。

大師兄於昨（29日）發文表示，火化完成後，往生者需要研磨，有天他在撿骨室看見一副奇特的骨頭，不滿5歲的孩子，骨髓竟與老年人一樣黑，詢問禮儀師之下，才知道往生孩子並非生病，而是遭到長期虐待而亡，家屬都被關了，也沒有人送最後一程，當他看著小小的骨頭被磨成粉末，並裝入紙袋裡，默默想著，「為什麼我今天服務的是你，而不是你的家人？不到5歲的你做錯什麼了嗎？」

請繼續往下閱讀...

大師兄指出，農曆7月最常被問到的問題是，「你看過最可怕的遺體？」，但其實遺體並不可怕，「可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版」，最後孩子的骨灰由好心的葬儀社幫忙樹葬，塵歸塵，土歸土，故事卻留了下來予人反思。

對此，網友紛紛感傷表示，「大體、生命紀念館、靈骨塔都不可怕，可怕是泯滅的人心」、「我真的不懂這些人為什麼都可以那麼輕易生出小孩再虐打小孩，一堆人都多希望有自己的孩子」、「那個家長應該關在火化爐裡，而不是監獄」、「希望進研磨機的是那個可惡該下地獄的大人」、「希望那小孩來世能遇到好人家的愛」。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法