受虐童火化！ 「大師兄」曝骨髓全黑︰社會版事件比殯儀館可怕
2021/08/30 17:15
〔即時新聞／綜合報導〕有時候人比鬼更可怕！火葬場工作人員「大師兄」時常在臉書分享自已在工作時遇到的事，文筆簡樸真摯，讓人看見人生百態，近日他再度分享一件虐童案例，直言「遺體並不可怕，可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版」。讓人忍不住大嘆，「大體、生命紀念館、靈骨塔都不可怕，可怕是泯滅的人心」。
大師兄於昨（29日）發文表示，火化完成後，往生者需要研磨，有天他在撿骨室看見一副奇特的骨頭，不滿5歲的孩子，骨髓竟與老年人一樣黑，詢問禮儀師之下，才知道往生孩子並非生病，而是遭到長期虐待而亡，家屬都被關了，也沒有人送最後一程，當他看著小小的骨頭被磨成粉末，並裝入紙袋裡，默默想著，「為什麼我今天服務的是你，而不是你的家人？不到5歲的你做錯什麼了嗎？」
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大師兄指出，農曆7月最常被問到的問題是，「你看過最可怕的遺體？」，但其實遺體並不可怕，「可怕的事物不會在殯儀館，而是在社會版」，最後孩子的骨灰由好心的葬儀社幫忙樹葬，塵歸塵，土歸土，故事卻留了下來予人反思。
對此，網友紛紛感傷表示，「大體、生命紀念館、靈骨塔都不可怕，可怕是泯滅的人心」、「我真的不懂這些人為什麼都可以那麼輕易生出小孩再虐打小孩，一堆人都多希望有自己的孩子」、「那個家長應該關在火化爐裡，而不是監獄」、「希望進研磨機的是那個可惡該下地獄的大人」、「希望那小孩來世能遇到好人家的愛」。