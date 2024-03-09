跨坐機車催油門發酒瘋嗆警「死囡仔」 法官認「尚未前行」判無罪

鄭男醉酒跨坐機車猛催油門，還嗆警察是「死囡仔」、「熱車而已」，台中地院認為他尚未上路，不是駕駛行為而判決無罪。（記者張瑞楨攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/09 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鄭姓男子於夜店喝酒後，跨坐機車並啟動引擎，還猛催油門，胡言亂語嗆聲「熱車而已」、「死囡仔敢甲恁爸嗆」，被警方酒測依公共危險罪法辦起訴，台中地方法院審理時，他宣稱躁鬱症發作，他只是想引起警察注意，法官認為鄭男雖醉酒且跨坐機車，又猛催油門，但機車尚未前行，鄭男尚非「駕駛」行為，判決他無罪，可上訴。

鄭姓男子去年9月3日深夜，於中市一家夜店喝酒後，翌日（4日）清晨，他於河南路三段的夜店旁，跨坐機車上且發動引擎，並多次猛催油門，果然引來警方注意攔檢，酒測呼氣酒精濃度也高達0.34毫克，依公共危險罪法辦起訴。

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台中地院審理時，鄭男辯稱說，他當時沒有想要騎乘機車上路之意，「我只是要發動引擎，引起警方注意，可能我當時躁鬱症發作，思緒混亂」，不過，他承認自己涉入公共危險罪。

法官傳喚當時的員警，該員警說，他見鄭男坐在機車上，機車位於人行道，已經發動並發出巨響，鄭男一直在催油門，機車似乎要往前，中柱立起來，他走過去叫鄭男下車，當時鄭男還在催油門，還說他要走了。

員警強調，鄭男當時很醉，大聲胡言亂語，包括「熱車而已」、「死囡仔敢甲恁爸嗆」、「你剛才不是叫我騎回去彰化」、「你們有兩個第六分局的少年仔（指員警）叫我騎回去彰化」、「我回去彰化拿藥吃就好了，重點我需要的是合作，我的背包，還有那些錢，還有文件還有證件都在裡面」、「隨便一個囡仔都可以嗆我」。

法官認為，「駕駛」的字義，應是「駕馭」、「行駛」，如果沒有行進，單純發動引擎，不符合「駕駛」，此案鄭男跨坐在機車且發動引擎並催動油門等動作，尚非騎乘機車上路，也就是尚未移動之際，就被警察查獲，不能認定是「駕駛」行為，判決他無罪。

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