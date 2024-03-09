為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

跨坐機車催油門發酒瘋嗆警「死囡仔」 法官認「尚未前行」判無罪

鄭男醉酒跨坐機車猛催油門，還嗆警察是「死囡仔」、「熱車而已」，台中地院認為他尚未上路，不是駕駛行為而判決無罪。（記者張瑞楨攝）<h4>☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆</h4>

鄭男醉酒跨坐機車猛催油門，還嗆警察是「死囡仔」、「熱車而已」，台中地院認為他尚未上路，不是駕駛行為而判決無罪。（記者張瑞楨攝）

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/03/09 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市鄭姓男子於夜店喝酒後，跨坐機車並啟動引擎，還猛催油門，胡言亂語嗆聲「熱車而已」、「死囡仔敢甲恁爸嗆」，被警方酒測依公共危險罪法辦起訴，台中地方法院審理時，他宣稱躁鬱症發作，他只是想引起警察注意，法官認為鄭男雖醉酒且跨坐機車，又猛催油門，但機車尚未前行，鄭男尚非「駕駛」行為，判決他無罪，可上訴。

鄭姓男子去年9月3日深夜，於中市一家夜店喝酒後，翌日（4日）清晨，他於河南路三段的夜店旁，跨坐機車上且發動引擎，並多次猛催油門，果然引來警方注意攔檢，酒測呼氣酒精濃度也高達0.34毫克，依公共危險罪法辦起訴。

台中地院審理時，鄭男辯稱說，他當時沒有想要騎乘機車上路之意，「我只是要發動引擎，引起警方注意，可能我當時躁鬱症發作，思緒混亂」，不過，他承認自己涉入公共危險罪。

法官傳喚當時的員警，該員警說，他見鄭男坐在機車上，機車位於人行道，已經發動並發出巨響，鄭男一直在催油門，機車似乎要往前，中柱立起來，他走過去叫鄭男下車，當時鄭男還在催油門，還說他要走了。

員警強調，鄭男當時很醉，大聲胡言亂語，包括「熱車而已」、「死囡仔敢甲恁爸嗆」、「你剛才不是叫我騎回去彰化」、「你們有兩個第六分局的少年仔（指員警）叫我騎回去彰化」、「我回去彰化拿藥吃就好了，重點我需要的是合作，我的背包，還有那些錢，還有文件還有證件都在裡面」、「隨便一個囡仔都可以嗆我」。

法官認為，「駕駛」的字義，應是「駕馭」、「行駛」，如果沒有行進，單純發動引擎，不符合「駕駛」，此案鄭男跨坐在機車且發動引擎並催動油門等動作，尚非騎乘機車上路，也就是尚未移動之際，就被警察查獲，不能認定是「駕駛」行為，判決他無罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
賓士撞倒燈桿！嘉義21歲男酒駕 撞爛車頭人送醫
2024/03/09 11:29

賓士撞倒燈桿！嘉義21歲男酒駕 撞爛車頭人送醫
喝到肝硬化也要喝！酒駕累犯5年被逮5次
2024/03/08 15:01

喝到肝硬化也要喝！酒駕累犯5年被逮5次
10萬元罰單裝死7年 執行署一招讓他捧錢來繳
2024/03/07 20:56

10萬元罰單裝死7年 執行署一招讓他捧錢來繳
酒駕撞死騎士 肇事男撇清辯稱「我每天喝藥酒顧健康」
2024/03/07 12:52

酒駕撞死騎士 肇事男撇清辯稱「我每天喝藥酒顧健康」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播