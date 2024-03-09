12天發生3起傳觸媒轉換器竊案 基警新北蘆洲逮人

基隆市暖暖區近月來發生多起小貨車 觸媒轉換器遭竊，基隆市警三分局連續埋伏多日，鎖定有竊盜前科的范姓男子涉有重嫌，昨天循線逮人，依涉犯加重竊盜罪移送法辦。（記者林嘉東翻攝）

2024/03/09 12:49

〔記者林嘉東／基隆報導〕鉑（白金）、銠、鈀等稀有貴金屬價格漲翻天，小貨車排氣管內觸媒轉換器成了覬覦目標！基隆市暖暖區近月來發生多起小貨車觸媒轉換器遭竊，基隆市警三分局連續埋伏多日，鎖定有竊盜前科的范姓男子涉有重嫌，昨天循線逮人，起獲犯案工具與贓物；警方今天（9）日以莊男涉加重竊盜罪移送法辦，建請檢察官以莊男有反覆實施加重竊盜之虞，向法院聲請預防性羈押。

基隆市警察局第三分局暖暖派出所2月18日起12天內接連接獲民眾報案，有小貨車觸媒轉換器遭竊，被害車主直至隔日上班時發動引擎，發現有異常噪音，才知道車輛排氣管遭切斷，中段的觸媒轉換器已經被偷走。

請繼續往下閱讀...

案經暖暖派出所與偵查隊組成專案小組追查發現，案發前約凌晨3時許，有1輛白色轎車在案發地出現，竊賊專挑停在偏遠路段、附近沒有監視器的車輛犯案，使用砂輪機、電鋸、油壓剪，不到1分鐘就把排氣管中段的觸媒轉換器偷走；經報請檢察官核發搜索票，昨天循線在51歲莊男新北市蘆洲區住處查獲砂輪機、作案手套及觸媒轉換器零件等贓證物。

莊男落網後否認犯行，辯稱排氣管都是撿來的。但警方查出，被害車主添購一組新的觸媒轉換器價格約3萬元，竊賊銷贓的價格不過3千多元。警訊後，仍將莊男依加重竊盜罪嫌送辦。

暖暖派出所長陳維安指出，小貨車觸媒轉換器內含鉑（白金）等貴金屬，成為竊賊覬覦的目標，建議民眾除加裝車輛防盜設備外，將愛車停放在夜間照明充足及有監視器的地點，以免成為竊賊行竊目標，警方也將持續加強轄區巡守，維護市民財產安全。

基隆市暖暖區近月來發生多起小貨車觸媒轉換器遭竊案件，基隆市警三分局連續埋伏多日，鎖定有竊盜前科的范姓男子涉有重嫌，昨天循線逮人並起獲犯案工具與贓物（記者林嘉東翻攝）

基隆市暖暖區偏僻路段近來發生多起小貨車觸媒轉換器遭竊案件，警方呼籲，車主除加裝車輛防盜設備外，也要把愛車停放在夜間照明充足及有監視器的地點，以免成為竊賊行竊目標。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法