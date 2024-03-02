偷走饒河夜市臭豆腐攤商LV包包皮夾 女賊逃逸多日還是栽了

林女犯案後離去的身影。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/02 11:20

〔記者邱俊福／台北報導〕北市饒河夜市一家米其林推薦的臭豆腐攤商，上月21日遭一名女熟客上門消費，利用老闆忙於招呼客人，不注意之際，迅速彎腰竊走掛在攤商下方的一只LV包包，內有LV皮夾、貨款10萬元與證件等財物，損失高達約20萬元，北市警松山分局松山派出所據報昨晚將林姓女竊嫌逮捕，追回失竊LV皮夾，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，62歲林姓女竊嫌目前沒有工作在家，犯案前經常赴被害攤商消費，上月21日傍晚林女獨自前往饒河夜市逛街，長達2個多小時，最後到被害人攤位吃臭豆腐。

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當時，林女見攤商那一方的攤車下方掛著的塑膠袋，塑膠袋內有裝著一只LV包包，便趁施姓女老闆忙於招呼客人時，先伸腳進去勾，一開始沒有得逞，最後大膽直接彎腰，伸手直接將包包竊走，隨即付帳走人，作案時間短短僅花費30秒。

林女得手後，從容徒步離開，並搭乘捷運返回新北市中和區的住處，而施姓女攤商發覺LV包包不翼而飛後，經調閱相關監視器，發現整個失竊過程，2天後向警方報案，並表達該LV包包是她18歲開始打工時所買，使用至今，有其紀念的價值。

警方受理後成立專案小組，循線調閱監視器清查、比對，鎖定林女涉有重嫌，昨晚前往她住處搜索，將她逮捕，並查獲被害人遭竊的一只LV短皮夾，雖她否認犯案，訊後仍法移送檢方偵辦。

警方查獲被害人遭竊的一只LV短皮夾。（記者邱俊福翻攝）

林女被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

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