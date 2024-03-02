為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

偷走饒河夜市臭豆腐攤商LV包包皮夾 女賊逃逸多日還是栽了

林女犯案後離去的身影。（記者邱俊福翻攝）

林女犯案後離去的身影。（記者邱俊福翻攝）

2024/03/02 11:20

〔記者邱俊福／台北報導〕北市饒河夜市一家米其林推薦的臭豆腐攤商，上月21日遭一名女熟客上門消費，利用老闆忙於招呼客人，不注意之際，迅速彎腰竊走掛在攤商下方的一只LV包包，內有LV皮夾、貨款10萬元與證件等財物，損失高達約20萬元，北市警松山分局松山派出所據報昨晚將林姓女竊嫌逮捕，追回失竊LV皮夾，訊後依竊盜罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，62歲林姓女竊嫌目前沒有工作在家，犯案前經常赴被害攤商消費，上月21日傍晚林女獨自前往饒河夜市逛街，長達2個多小時，最後到被害人攤位吃臭豆腐。

當時，林女見攤商那一方的攤車下方掛著的塑膠袋，塑膠袋內有裝著一只LV包包，便趁施姓女老闆忙於招呼客人時，先伸腳進去勾，一開始沒有得逞，最後大膽直接彎腰，伸手直接將包包竊走，隨即付帳走人，作案時間短短僅花費30秒。

林女得手後，從容徒步離開，並搭乘捷運返回新北市中和區的住處，而施姓女攤商發覺LV包包不翼而飛後，經調閱相關監視器，發現整個失竊過程，2天後向警方報案，並表達該LV包包是她18歲開始打工時所買，使用至今，有其紀念的價值。

警方受理後成立專案小組，循線調閱監視器清查、比對，鎖定林女涉有重嫌，昨晚前往她住處搜索，將她逮捕，並查獲被害人遭竊的一只LV短皮夾，雖她否認犯案，訊後仍法移送檢方偵辦。

警方查獲被害人遭竊的一只LV短皮夾。（記者邱俊福翻攝）

警方查獲被害人遭竊的一只LV短皮夾。（記者邱俊福翻攝）

林女被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

林女被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
二手奢侈品市場規模衝破1.5兆 這2品牌包包轉售價暴跌
2024/01/14 07:06

二手奢侈品市場規模衝破1.5兆 這2品牌包包轉售價暴跌
《紅白》、《孤獨的美食家》看哪個？「五郎大叔」解答了
2024/01/02 20:34

《紅白》、《孤獨的美食家》看哪個？「五郎大叔」解答了
上野樹里吃臭豆腐笑喊：是台灣人了 黃姵嘉獲導演認證比日本女星會哭
2023/12/16 05:30

上野樹里吃臭豆腐笑喊：是台灣人了 黃姵嘉獲導演認證比日本女星會哭
連續7年！ 日劇《孤獨的美食家》確定除夕播出跨年特別篇
2023/11/30 18:25

連續7年！ 日劇《孤獨的美食家》確定除夕播出跨年特別篇
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播