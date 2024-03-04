太歲頭上動土 台南鹽水護庇宮的太子爺神像失竊

鹽水月港護庇宮供奉的太子爺神像失竊。（取自護庇宮粉絲專頁）

2024/03/04 14:01

〔記者楊金城／台南報導〕太歲頭上動土，台南鹽水月港護庇宮供奉的太子爺神像，被鹽水信眾迎請回家祭拜，卻在2月27日的凌晨2點多驚傳被人竊走，新營警分局目前已鎖定可疑對象追查竊賊、神像下落。

護庇宮昨天（3日）也在粉絲團臉書貼出公告: 「本宮太子爺境正之大公太子爺，於民國一一三年二月十四日由太子爺境信眾登記迎請至二月二十九日，於二月二十七日凌晨失竊，本宮管理人及信眾當日立即向轄區派出所報案，基於偵查不公開原則，目前由警方調查處理中。」請有發現太子爺的人協助通報警方，並切記不要購買贓物，好讓太子爺趕快回廟內。

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護庇宮供奉「糖郊媽」，又名鹽水媽祖宮，根據廟志記載，建廟歷史可遠溯自明天啟3年（西元1623年），鹽水當地糖郊「崇興行」從中國福建湄州朝天閣迎來1尊媽祖（即今所奉祀的開基三媽，又稱糖郊媽）併入福德祠合祀，並改為媽祖祠。祭祀範圍包括「大媽角」、「二媽角」、「三媽角」及「太子爺角」四個角境，其中太子爺神像長期供奉在護庇宮內。

警方說，被偷走的大太子神像歷史約50年，被信眾迎請媽祖、太子等3尊神像回家「作主」，但在2月27日凌晨遭竊嫌偷走大太子神像。

鹽水信眾祭祀神像，大多有人守護，竊賊疑趁無人之際下手實在大膽，引起信眾公憤，警方目前已鎖定可疑對象追查。

鹽水月港護庇宮供奉的太子爺神像失竊。（取自護庇宮粉絲專頁）

台南鹽水月港護庇宮供奉的太子爺神像，被鹽水信眾迎請回家祭拜後驚傳被人竊走。（記者楊金城攝）

鹽水月港護庇宮公告太子爺神像失竊。（取自護庇宮粉絲專頁）

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