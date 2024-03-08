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囂張詐團 竟假冒北市警察局反詐中心銜名、局徽

台北市警察局反詐中心圖徽被詐團仿冒利用。（記者劉慶侯翻攝）

台北市警察局反詐中心圖徽被詐團仿冒利用。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/08 17:05

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市刑大隊近期網路巡邏時發現，有臉書粉絲專頁冒用台北市政府警察局的局徽，並自稱「台北市警察局反詐中心」。台北市警經確認非官方粉絲專頁，今日特此發布聲明澄清，避免民眾被誤導或受到不實訊息影響。

此外，北市刑事警察大隊強調，警方公務單位設置的臉書、IG等社群媒體帳號，僅做為「犯罪預防」及其他「政令宣導」使用，並無提供受理報案或諮詢的功能。

北市刑警大隊表示，詐騙集團經常會從網路上擷取官方頭像、徽章等識別標誌，冒充並建立假的聯繫管道，以偽裝成檢警等公務機關，且聲稱他們有辦法討回已經遭騙的款項，藉此吸引曾遭詐騙的被害人上鉤。

然而，詐騙集團的另個目的，是利用被害人急於追回遭詐款項的心理，騙取錢財，試圖再剝一層皮，這便是常見的「二次詐騙」手法。

此外，任何其他非官方渠道的訊息，特別是在社群媒體上，皆存在風險，可能包含不實信息，甚至是詐騙行為。

因此，警方建議民眾定期檢查網路帳號的活動紀錄，包括社群媒體、電子郵件、銀行等。如果發現任何異常活動，如身份遭冒用，應立即採取行動，除於第一時間向周邊親友發文澄清，也可利用165全民防詐騙網檢舉及移除，避免身邊親朋好友落入詐騙風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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