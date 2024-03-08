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施暴高嘉瑜涉犯13罪 高院裁定林秉樞併執行刑2年9月

林秉樞。（資料照）

林秉樞。（資料照）

2024/03/08 15:43

〔記者楊國文／台北報導〕前民進黨立委高嘉瑜遭前男友林秉樞施暴等案，高等法院去年7月維持一審決結果，仍認定林秉樞犯下傷害、偷拍高嘉瑜裸照等7項罪名，其中，傷害罪判刑8月，不得易科罰金，林另觸犯多罪，判刑2年2月，可易科罰金78萬元，因未上訴已定讞。檢方針對林共觸犯13罪，聲請合併訂執行刑，高等法院裁定林應合併服刑2年9月確定。

前立委高嘉瑜被林秉樞施暴等案2021年11月底爆發後，林被逮捕，聲押獲准，共遭羈押226天，直到2022年7月間才獲80萬元交保。檢方依傷害、恐嚇、妨害秘密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、偽造文書等8項罪名起訴林。

新北地院認定林涉犯7項罪名、共13罪，罪名分別為傷害、恐嚇、妨害秘密、誹謗、偽造文書、變更他人電磁紀錄、強制」等罪，其中傷害罪判刑8月，不得易科罰金，其他6罪均為6月以下徒刑，合計2年2月徒刑，得易科罰金78萬元。上訴後，高院去年7月13日判決駁回，可上訴三審，不過，林並未上訴而確定，共計涉13罪，刑責期共2年10月。

林秉樞去年向新北地檢署報到，未獲准易科罰金，入監執行。林秉樞入獄後，就刑期不准易科罰金部分，向法院聲明異議遭駁回。

高檢署日前針對林秉樞涉13罪定讞部分，依數罪併罰規定，向高等法院聲請定執行刑。林秉樞指稱，之前已入獄1年1月，已深刻反省，請求量處較輕的刑期。

高院審酌林秉樞犯行屬於不同犯罪類型、手段及動機不同、各罪關聯性、犯罪次數，施以矯正的必要性及回歸社會的可能性，裁定13罪應合併執行2年9月徒刑確定。

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