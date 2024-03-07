夫妻檔攀南玉山失聯 疑發現遺落登山杖警消擴大搜索

玉山園區有山友夫妻檔攀登「玉山後四峰」失聯，玉管處人員連日在山友登山路線搜索，盼儘早尋獲山友。（玉管處提供）

2024/03/07 11:34

〔記者劉濱銓／南投報導〕55歲張姓、王姓山友夫妻檔，本月3日攀登「玉山後四峰」遲歸，5日有山友發現失聯對外通報，玉山國家公園管理處立即派員搜索，高雄市消防局今也有9人上山找尋，山友夫妻失聯多日後，今有山友通報在玉山南峰三叉峰疑似發現山友妻子登山杖，現於熱區擴大搜索中。

玉管處表示，張姓山友夫妻本月2日上山到圓峰山屋住宿，3日要爬鹿山、東小南山、玉山南峰，4日則爬南玉山，完成「玉山後四峰」行程就直接下山。

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不過5日接獲圓峰山屋的山友通報，指出夫妻倆在4日就遲歸，另有山友指稱3日就沒看到夫妻倆回到山屋，研判3日山友夫妻從山屋出發後就遲歸失聯。

玉管處說，5日獲報就派員到圓峰山屋了解狀況，發現山友夫妻的行動糧、食物、保暖衣物、證件皆不在現場，山屋僅留下睡袋、2個大背包及炊具，並通報家屬報警搜尋。

高雄市消防局昨（6日）派出9人先到塔塔加園區，今早便入山搜索，管理處人員昨一整天則到鹿山、東小南山、玉山南峰搜索未果，今則獲報在玉山南峰三叉峰發現疑似山友妻子的登山杖，目前搜救人員冒著山區強風霧雨前往三叉峰熱區擴大搜索，並同步釐清登山杖是否為失聯山友所有，盼儘早尋獲山友。

玉山園區有山友夫妻檔攀登「玉山後四峰」失聯，玉管處與高雄市消防局人員先後上山搜索，盼儘早尋獲山友。（玉管處提供）

玉山園區有山友夫妻檔攀登「玉山後四峰」失聯，玉管處人員前往夫妻住宿的圓峰山屋發現其背包等物品。（玉管處提供）

玉山園區有山友夫妻檔攀登「玉山後四峰」失聯，玉管處人員前往夫妻住宿的圓峰山屋發現其背包等物品。（玉管處提供）

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