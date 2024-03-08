為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

洗香香也要開視訊 中二少女戀愛腦害慘自己

高雄一名國中生少女和男友洗香時歹開視訊鏡頭，被對方截圖恐嚇。示意圖，與新聞無關。（資料照）

高雄一名國中生少女和男友洗香時歹開視訊鏡頭，被對方截圖恐嚇。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/03/08 15:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀國中二年級的少女小純（化名）透過手機遊戲結識莊姓男子，兩人交往後陷入熱戀，講電話不夠，甚至聊到半夜還相約一起開視訊看對方洗香香，結果莊男偷偷把小純洗澡的春光畫面截圖，直到兩人感情消退，小純提出分手時，莊男拿出她洗澡的截圖恐嚇，小純報警處理，法官依違反兒少法判徒刑3年8月。

判決指出，2019年小純和莊男玩手機遊戲成為網友，兩人相約見面後感情逐漸加溫，最後發展為情侶關係，兩人熱戀期間，小純戀愛腦衝頭，不管做什麼事都要膩在莊男身邊，即使莊男無法陪她，也要一直開著視訊，甚至洗澡時視訊鏡頭也不能關，要帶進浴室透過鏡頭看著彼此互動。

莊男某次在兩人視訊洗澡時，偷偷截下小純洗澡的春光畫面，小純也曾經傳裸照給莊男欣賞，但當兩人熱戀期一過，小純提出分手時，莊男竟拿出小純的洗澡截圖恐嚇「真的不要逼我」、「最好回我，不然你死得很難看」、「我說了我會給你後悔的」。

小純無奈報警，高雄地院審理時，莊男辯稱，他手上的裸照都是小純給他的，不是偷拍截圖；但小純作證指出，自己雖然有傳裸照給莊男，但莊男拿來恐嚇她的照片都是她在洗澡時不知情的狀態下被偷拍；法官檢視相關事證，認定莊男確實偷拍小純洗澡，考量他和小純未和解，也沒有獲取對方原諒，因此依以他法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪判徒刑3年8月、恐嚇罪部分判刑4月，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
施暴高嘉瑜涉犯13罪 高院裁定林秉樞併執行刑2年9月
2024/03/08 15:43

施暴高嘉瑜涉犯13罪 高院裁定林秉樞併執行刑2年9月
跟鍾明軒「搭同班機」鄉民PO文抱怨！釣出本人高EQ現身說法
2024/03/05 22:32

跟鍾明軒「搭同班機」鄉民PO文抱怨！釣出本人高EQ現身說法
半夜偷拍租屋女洗澡 色男什麼都沒看到仍被判刑手機沒收
2024/03/05 07:29

半夜偷拍租屋女洗澡 色男什麼都沒看到仍被判刑手機沒收
渣男交友軟體獵豔 首次約炮就偷拍性愛片威脅「乖乖聽話」
2020/11/23 14:13

渣男交友軟體獵豔 首次約炮就偷拍性愛片威脅「乖乖聽話」
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播