洗香香也要開視訊 中二少女戀愛腦害慘自己

高雄一名國中生少女和男友洗香時歹開視訊鏡頭，被對方截圖恐嚇。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2024/03/08 15:46

〔記者黃佳琳／高雄報導〕就讀國中二年級的少女小純（化名）透過手機遊戲結識莊姓男子，兩人交往後陷入熱戀，講電話不夠，甚至聊到半夜還相約一起開視訊看對方洗香香，結果莊男偷偷把小純洗澡的春光畫面截圖，直到兩人感情消退，小純提出分手時，莊男拿出她洗澡的截圖恐嚇，小純報警處理，法官依違反兒少法判徒刑3年8月。

判決指出，2019年小純和莊男玩手機遊戲成為網友，兩人相約見面後感情逐漸加溫，最後發展為情侶關係，兩人熱戀期間，小純戀愛腦衝頭，不管做什麼事都要膩在莊男身邊，即使莊男無法陪她，也要一直開著視訊，甚至洗澡時視訊鏡頭也不能關，要帶進浴室透過鏡頭看著彼此互動。

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莊男某次在兩人視訊洗澡時，偷偷截下小純洗澡的春光畫面，小純也曾經傳裸照給莊男欣賞，但當兩人熱戀期一過，小純提出分手時，莊男竟拿出小純的洗澡截圖恐嚇「真的不要逼我」、「最好回我，不然你死得很難看」、「我說了我會給你後悔的」。

小純無奈報警，高雄地院審理時，莊男辯稱，他手上的裸照都是小純給他的，不是偷拍截圖；但小純作證指出，自己雖然有傳裸照給莊男，但莊男拿來恐嚇她的照片都是她在洗澡時不知情的狀態下被偷拍；法官檢視相關事證，認定莊男確實偷拍小純洗澡，考量他和小純未和解，也沒有獲取對方原諒，因此依以他法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號罪判徒刑3年8月、恐嚇罪部分判刑4月，得易科罰金，可上訴。

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