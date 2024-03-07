為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

性騷新制婦女節上路 權勢性騷「關」定了！

性騷擾。（示意圖）

性騷擾。（示意圖）

2024/03/07 16:53

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣去年掀起一波#MeToo運動，行政院短短兩個月內完成性平三法修正，相關申訴新制預定在明天、三八婦女節正式上路，除了申訴、調解管道更明確、申訴期限延長，也加重了對行為人的處罰，行政罰鍰從最高15萬元提高至60萬元，若涉權勢性騷則加重刑責，最重可處3年徒刑，且不得易科罰金。

衛福部保護司司長張秀鴛說，去年6月國內掀起一波#MeToo運動，保護司統計，2022年性騷擾申訴案件有2086件，去年攀升到3668件，增幅達75.8%，尤其性平三法修正期間，單月就湧入近400件的申訴。

張秀鴛指出，新制強化了對受害者的保護力，包括延長申訴期限、受理窗口更明確、簡化申訴程序、強化隱私保護及明定場所主人防治責任；此外，許多性騷擾受害者會因為兩造不對等的權力關係，影響申訴、處理過程，因此新制也嚴懲「權勢性騷擾」，包括不得調解、加重刑責等。

現行性騷擾刑責為2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；新制針對權勢性騷擾刪除得單純科處罰金規定，也就是「不能用金錢換自由」，並增訂加重其刑至1/2，最重可處3年徒刑。

申訴時效方面，新制明定一般性騷申訴時效為知悉事件起2年，或自事件發生起5年，權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，或自事件發生起7年；若於未成年時發生性騷，申訴時效為成年後3年。

性騷新制婦女節上路。（衛福部保護司提供）

性騷新制婦女節上路。（衛福部保護司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
新修訂「性平三法」3/8上路 新北警巡迴宣導開跑
2024/03/05 15:34

新修訂「性平三法」3/8上路 新北警巡迴宣導開跑
台灣不孕症盛行率達10％-15％ 三地集團推凍卵補助
2024/03/04 09:48

台灣不孕症盛行率達10％-15％ 三地集團推凍卵補助

石材之魅力！解智贏：建築的靈魂
性騷服刑才出獄 男子火車上又對熟睡女襲胸
2024/02/04 13:24

性騷服刑才出獄 男子火車上又對熟睡女襲胸
性平三法共識 權勢性騷最重關3年
2023/07/27 05:30

性平三法共識 權勢性騷最重關3年
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播