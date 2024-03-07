性騷新制婦女節上路 權勢性騷「關」定了！

性騷擾。（示意圖）

2024/03/07 16:53

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣去年掀起一波#MeToo運動，行政院短短兩個月內完成性平三法修正，相關申訴新制預定在明天、三八婦女節正式上路，除了申訴、調解管道更明確、申訴期限延長，也加重了對行為人的處罰，行政罰鍰從最高15萬元提高至60萬元，若涉權勢性騷則加重刑責，最重可處3年徒刑，且不得易科罰金。

衛福部保護司司長張秀鴛說，去年6月國內掀起一波#MeToo運動，保護司統計，2022年性騷擾申訴案件有2086件，去年攀升到3668件，增幅達75.8%，尤其性平三法修正期間，單月就湧入近400件的申訴。

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張秀鴛指出，新制強化了對受害者的保護力，包括延長申訴期限、受理窗口更明確、簡化申訴程序、強化隱私保護及明定場所主人防治責任；此外，許多性騷擾受害者會因為兩造不對等的權力關係，影響申訴、處理過程，因此新制也嚴懲「權勢性騷擾」，包括不得調解、加重刑責等。

現行性騷擾刑責為2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金；新制針對權勢性騷擾刪除得單純科處罰金規定，也就是「不能用金錢換自由」，並增訂加重其刑至1/2，最重可處3年徒刑。

申訴時效方面，新制明定一般性騷申訴時效為知悉事件起2年，或自事件發生起5年，權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，或自事件發生起7年；若於未成年時發生性騷，申訴時效為成年後3年。

性騷新制婦女節上路。（衛福部保護司提供）

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