網路留言想在捷運隨機殺人 捷警隊迅速逮人竟是和家人吵架發洩情緒

台北市捷運警察隊。（記者劉慶侯翻攝）

2024/03/07 13:32

〔記者劉慶侯／台北報導〕6日在網路社群平台上，流傳著「捷運板橋站將發生隨機殺人」事件，並且是由捷運保全人員出面提醒，更引發民眾驚恐。捷運警察隊經調查，是24歲陳姓男子，和家人吵架後，竟在昔日就讀的大學系所的LINE留言板，張貼「要模仿鄭捷在台北捷運隨機殺人」恐嚇性言詞，警方早已於4日依法送辦，民眾無需驚慌。

捷運警察隊表示，有民眾是於6日在社群媒體留言表示，有捷運保全人員在板橋捷運站跳舞區，提醒當時在練習跳舞的學生：「可能會發生隨機砍人事故」、「不要上車睡覺，要注意觀察四周，車廂四周設有滅火器，遇有緊急狀況可拿來使用」等語。

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由於是捷運保全人員出面作提醒，當場讓現場學生嚇壞，也讓許多民眾相信，並廣為流傳相互告知，結果更是造成傳言四處散播，引起恐慌。

捷運警察得知迅速介入調查，找到這名保全人員，才得知對方是在公務群組接獲網路危安訊息，內容表示捷運車站恐有隨機傷人案件，提醒執勤注意。對方出於善意，於是在5日晚間8時，在板橋捷運站跳舞區善意提醒民眾注意自身安全。

捷警隊表示，保全人員對外提供的訊息並非錯誤，而是有「時間上的落差」以致對狀況不明。事實上，涉嫌在網路上留言要「模仿鄭捷在板南線隨機殺人」的陳姓嫌犯，早已於4日便迅速被警方逮捕，只是保全人員並不知情。

警方表示，桃園市警察局蘆竹分局是4日通報北市警萬華分局及捷運警察隊，表示「有人於3月3日在某大學LINE群組留言表示欲至台北捷運系統隨機砍人」，提供警方逕行調查。

萬華分局隨即會同新北市海山分局蒐證，逮捕涉案的陳姓男子，調查得知對方只是因家庭糾紛導致情緒過激，才在他昔日的大學系所群組發洩，並作出不當留言。詢後依涉嫌條恐嚇公眾罪移送新北地方檢察署偵辦。

至於捷運保全人員是接獲預警情資後，基於善意提醒捷運板橋站跳舞區民眾注意自身安全。保全人員所為並無涉嫌刑法或違反社會秩序維護法之虞。

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