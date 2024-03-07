為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

進香拜神途中 竟猥褻同居人姪女

情境照。（資料照）

情境照。（資料照）

2024/03/07 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓男子與同居女子小茹（化名）和她的姪女A女認識18年，竟趁前往進香拜神途中，涉嫌在飯店涉嫌猥褻A女，被橋頭地院依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。

判決書指出，2020年4月23日前晚，被告張男與小茹、A女等人參與進香行程，一起投宿於花蓮縣吉安鄉碧海藍天飯店。23日上午7點多，張男明知A女心智缺陷，竟趁小茹不在房間之際，涉嫌強行親吻並撫摸胸部、私處。

後來，張男再度邀小茹等人參與進香行程，A女不堪精神壓力而透露內情，經小茹陪同報警處理，警方傳喚張男製作筆錄後，函送高雄地檢署偵辦，並被依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪提起公訴。

張男辯稱，案發當天早上，吃完早餐後僅返回房間如廁，並未與A女同處於房內，否認犯行。

承辦法官調查，張男後來又提到要去進香，小茹即詢問A女是否欲一同前往，A女就哭出來，當時她嚇一跳，而案發前A女從不曾因與他出去玩而哭泣。

此外，小茹質問張男上情後不久，他以LINE傳送「我的公主對不起是我的錯，妳能原諒我嗎。我沒資格當妳阿丈。祝健康美麗」等話，向A女致歉，因而認定犯行，仍可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
朱學恒猥褻案3度開庭 今傳鍾沛君丈夫陳布朗作證
2024/02/16 09:30

朱學恒猥褻案3度開庭 今傳鍾沛君丈夫陳布朗作證
痛心！ 日本能登災民好心救助少年 家中女孩竟遭猥褻
2024/01/21 10:34

痛心！ 日本能登災民好心救助少年 家中女孩竟遭猥褻

大直劍南路站 三米六魅力精品宅
南投版熔爐！涉猥褻性侵國小女學生 狼師校長劉育成續押
2023/12/22 17:29

南投版熔爐！涉猥褻性侵國小女學生 狼師校長劉育成續押
性騷女法官、對女同事強吸乳...... 士院前審判長蔡明宏被起訴
2023/12/13 11:00

性騷女法官、對女同事強吸乳...... 士院前審判長蔡明宏被起訴

升息循環即將結束 BB級債多頭行情啟動
「這是我們的秘密......」 知名牙醫腿夾護理師強吻狂摸 判決出爐
2023/10/26 12:40

「這是我們的秘密......」 知名牙醫腿夾護理師強吻狂摸 判決出爐
被母女指控猥褻 男險坐牢獲賠10萬元
2023/10/09 07:13

被母女指控猥褻 男險坐牢獲賠10萬元
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播