進香拜神途中 竟猥褻同居人姪女

情境照。（資料照）

2024/03/07 07:01

〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓男子與同居女子小茹（化名）和她的姪女A女認識18年，竟趁前往進香拜神途中，涉嫌在飯店涉嫌猥褻A女，被橋頭地院依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪，處有期徒刑4年。

判決書指出，2020年4月23日前晚，被告張男與小茹、A女等人參與進香行程，一起投宿於花蓮縣吉安鄉碧海藍天飯店。23日上午7點多，張男明知A女心智缺陷，竟趁小茹不在房間之際，涉嫌強行親吻並撫摸胸部、私處。

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後來，張男再度邀小茹等人參與進香行程，A女不堪精神壓力而透露內情，經小茹陪同報警處理，警方傳喚張男製作筆錄後，函送高雄地檢署偵辦，並被依對心智缺陷之人犯強制猥褻罪提起公訴。

張男辯稱，案發當天早上，吃完早餐後僅返回房間如廁，並未與A女同處於房內，否認犯行。

承辦法官調查，張男後來又提到要去進香，小茹即詢問A女是否欲一同前往，A女就哭出來，當時她嚇一跳，而案發前A女從不曾因與他出去玩而哭泣。

此外，小茹質問張男上情後不久，他以LINE傳送「我的公主對不起是我的錯，妳能原諒我嗎。我沒資格當妳阿丈。祝健康美麗」等話，向A女致歉，因而認定犯行，仍可上訴。

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