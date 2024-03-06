國民黨立委黃仁競選服務處主任洪國治 涉2000元買票賄選被訴

國民黨籍新科平地原住民立法委員黃仁的桃園市競選服務處主任、前桃園縣議員洪國治（見圖），涉嫌於去年底和今年初立委選舉及間連續以每票2000元賄選，今天被桃檢起訴。（資料照）

2024/03/06 16:33

〔記者余瑞仁／桃園報導〕國民黨籍新科平地原住民立法委員黃仁的桃園市競選服務處主任、前桃園縣議員洪國治，涉嫌於去年底和今年初立委選舉及間連續以每票2000元代價向選民行賄請求投票支持黃仁，元月11日經檢警調發動搜索約談，經檢察官聲請羈押獲准。桃園地檢署今天偵查終結，依違反公職人員選舉罷免法將他起訴，檢察官並以洪男先前參選立委時以現金買票賄選遭判刑，搜索當日還丟掉手機湮滅證據，犯後矢口否認犯行等，犯罪態度不佳，建請法院從重量刑；收受洪男現金2000元及4000元買票的陳姓婦人、黃姓男子2原住民選民，也被檢方依投票受賄罪嫌起訴。

檢方調查，洪男涉案時擔任已公告當選第11屆平地原住民立法委員黃仁桃園市競選服務處主任委員，他涉嫌於於去年12月31日前往具平地原住民身分的陳姓選民位於八德區的檳榔攤，交付不詳金額的紅包期約支持黃仁，陳男允諾支持，但未收受紅包。

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洪男另於今年元旦當日下午由具平地原住民身分的陳婦帶領，前往楊梅區楊湖路黃姓選民的原住民聚落拜票，洪在車上以支付「工作費」，交付2000元給陳婦並請求支持黃仁，陳婦表明她什麼都沒做而推辭，經洪勸說後收取並允諾支持黃仁；洪男隨後在陳婦帶領下抵達黃男的鐵皮屋居處外拜票，交付4000元向黃男買票，黃收錢後允諾支持黃仁。

案經檢察官蔡正傑指揮桃園市調處與警方發動搜索約談，洪應訊否認行賄，坦承去年底前往陳姓證人的檳榔攤拜票，今年元旦曾交2000元「工作費」給陳婦，並由陳婦帶領前往黃男楊梅區住處拜票；同為競選服務處陳姓人員稱曾將10幾萬元交給洪從事競選活動。檢方依相關證據、證詞認為洪涉犯選罷法罪刑明確，今天偵結起訴。

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