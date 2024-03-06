水電工中國「淘寶」買零件 靠自學改造手槍

吳姓男子的改造手槍放隨身的水電工具包內。（民眾提供）

2024/03/06 13:21

〔記者王捷／台南報導〕台南市警二分局追查毒品案，意外追出涉嫌替人改造槍枝的吳姓水電工，正巧有民眾報案，吳男的機車亂停，妨礙出入，讓警方趁機順利入屋壓制、不費一槍一彈逮人，起出一把改造手槍與10多顆子彈。警方調查，吳男靠自學改槍，透過中國網購平台淘寶賣到模型槍、子彈殼，將深入調查是否涉嫌販售槍枝。

40多歲的吳男沒有吸毒紀錄，但警方從一件毒品案中得知他的綽號，由綽號追出身分，可當警方掌握線索時，追到吳男租屋處卻慢了一步，已人去樓空，又經過一段時間追查，發現原來獨居的吳男是跟著工程工地而居，目前在新化區租屋，方便平常從事水電工作。

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除了水電工程，吳男也會逛淘寶網站，在不同賣家的產品中選購模型槍，把原本拍電影用的模型槍改造成能擊發子彈的改造手槍，至於子彈也會刻意分開買彈頭跟彈殼回來，再自行研究組裝，由於常跟朋友炫耀這門技能，被警方盯上。

警方5日清晨到吳男的租屋處外埋伏，當時吳男正在睡覺，警方擔心吳男會持槍反擊，正討論如何逮人時，有民眾報案吳男的機車擋在車庫前，警方因此藉由這個機會敲門，趁著吳男睡眼矇矓時將他壓制。

警方在吳男的住處內找到了一枝改造手槍、兩個彈匣、11顆子彈、17顆空包彈和一顆彈頭等證物。這些武器經過初步檢查後，確認結構完整且具有殺傷力，儘管吳男聲稱這只是興趣，但警方仍抱持懷疑，警二分局強調將繼續追查武器的來源和目的。

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