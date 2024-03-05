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通緝犯在泰遭槍殺 返台男共犯重開羈押庭

強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍案中的台籍共犯周昱帆（左），晚間7時22分在律師陪同下抵達北院候審。（記者劉信德攝）

強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍案中的台籍共犯周昱帆（左），晚間7時22分在律師陪同下抵達北院候審。（記者劉信德攝）

2024/03/05 19:37

〔記者張文川／台北報導〕強盜通緝犯石茂強上月25日在泰國遭槍殺棄屍，泰國警方鎖定至少4台、1泰等5人涉案，台北地檢署27日傳喚其中台籍共犯周昱帆到案，訊後當庭逮捕並改列殺人、轉讓第三級毒品罪被告，向台北地院聲請羈押禁見，但法官28日裁定周男30萬元交保並限制出境出海與住居；檢方抗告成功，高等法院今撤銷發回北院更裁，北院定今晚8時重開羈押庭，周男於晚間7時22分許抵達北院，未發一語上樓候審。

北院裁定認為，周男涉殺人及毒品重罪，有共犯在逃，有串供之虞，但審酌周男是從柬埔寨主動回台，警詢時也主動供述涉案情節，並配合採集生物跡證，且依目前證據周男參與的行為是清理血跡地板，手機已被扣案，開庭時再三承諾願意配合調查，故裁定30萬交保，限制住居、出境及出海，並禁止他聯繫其他共犯。

北檢不服，認為周男說詞避重就輕，且與在泰國落網的女共犯說法有出入，有勾串、逃亡之虞，提出抗告。

高院審理後，今下午認為周男涉重罪，有逃亡、滅證或勾串之虞，依涉案情節及程度，光憑具保並限境等手段，能否確保順利偵查，有必要進一步究明確認，裁定撤銷發回北院更裁。

強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍案中的台籍共犯周昱帆，晚間7時22分許抵達北院候審。（記者劉信德攝）

強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍案中的台籍共犯周昱帆，晚間7時22分許抵達北院候審。（記者劉信德攝）

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