逃泰通緝犯被殺 男怕遭滅口急返台

涉入強盜通緝犯石茂強在泰國遭槍殺棄屍案的男子周昱帆（著牛仔褲者），獲法院裁定三十萬元交保。（記者王定傳攝）

2024/02/29 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕潛逃海外的強盜通緝犯石茂強本月廿五日在泰國遭槍殺棄屍，泰方鎖定至少五人涉案，其中一名台籍男子周昱帆被泰警列為共犯，我國警方掌握周男廿六日從柬埔寨返台，隨即請周男「協助辦案」；台北地檢署前天訊後將周「當庭逮捕」，並改列殺人及轉讓第三級毒品罪被告，向法院聲請羈押禁見，台北地院昨歷時五個小時庭訊後裁定周男卅萬元交保並限制出境出海。

參與清理血跡 30萬交保

法官裁定，周男涉殺人及毒品罪嫌，均為重罪，本案其他共犯在逃，有串供之虞，但審酌周男是從柬埔寨主動回台，警詢時就其涉案情節主動供述，並配合警方採集生物跡證，且依目前證據，他參與的行為是「清理血跡地板」，加上他的手機已扣案，並在開庭時再三承諾願意配合調查，因此裁定交保並限制住居、出境及出海，並禁止他與同案在逃共犯有任何聯繫；北檢表示，待蒐集相關事證後再研議是否提起抗告。

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石茂強遭槍殺後，泰國警方掌握，涉案人共有五人，其中四人為台灣人、一女為泰國人，他們在案發後逃至柬埔寨，再分別竄逃各處。

有聽到槍聲 知道誰行凶

我國警方發現周男返台後，隨即在機場約談他說明案情，前天下午再請他協助辦案，帶至北檢詢問；據了解，周男庭訊時指出，知曉當地結識的友人疑槍殺石茂強，但否認參與行凶，案發前凶嫌只說要談事情，他沒參與談判也不知雙方有何糾紛，他有聽到槍聲，怕自己在國外遭人滅口，才趕緊搭機返台。

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