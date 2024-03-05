色男開車載少女跑山 左手握方向盤右手摸奶判8月

崔男開車載14歲少女跑山，途中竟伸手摸少女胸部，苗栗地方法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處崔男8個月徒刑。 （資料照）

2024/03/05 17:54

〔記者彭健禮／苗栗報導〕30歲崔姓男子開車載14歲少女「小花」（化名）在苗栗縣台3線跑山，見小花長得可愛，於行駛途中問小花「是什麼罩杯？」接著突然以右手伸入小花上衣及內衣裡，不顧小花拉扯抵抗，強行撫摸小花右胸。苗栗地方法院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處崔男8個月徒刑。

小花於去年5月12日晚間，與男友、男友父親及男友父親的朋友等人，分多輛車到台3線跑山，小花被分配到與初次見面的崔男同車，當晚9點40分許，自苗栗縣頭份市統一超商永和山門市啟程，在獅潭鄉全家便利商店苗栗獅潭店折返。

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小花控訴，崔男於駕車返途中，先問她「是什麼罩杯？」她推託說「不知道」，不料，崔男竟以右手伸入她上衣及內衣裡，用手摸她的右胸乳頭，摸了快10秒並說「可能有B」，她抗拒想把崔男的手拉出來，但拉不出來，之後崔男對她說「妳好可愛」，就伸手捏她肚子，及隔著衣服摸她右邊胸部，摸了約3、4秒。

小花指出，最後抵達男友家附近，崔男把車停下，還問可不可以摸另一邊，她說不行，崔男又問「可以親妳嗎？」她說不要，崔男又說「妳不過來的話，就是我過去喔」，她沒回答後，崔男就送她回到男友家。小花回到男友家，向男友哭訴遭受崔男欺負的經過，2人於隔天到警局報案。

崔男坦承有開車搭載小花跑山時，以手伸入小花衣物內撫摸其乳頭之事實，但辯稱他是在去程時為之，且有經過小花同意，否認有強制猥褻犯行。

不過，法官調查，小花於偵訊及審理，與證人男友於警詢、偵訊及審理的證述情節均大致相符，無重大瑕疵，且小花於接受社工訪查評估，對崔男感到害怕，覺得難過，感到罪惡感及覺得噁心，並向社工員表達「還會再看到他嗎？我很害怕，我可以不要再看到他嗎？」認崔男對小花為猥褻行為得逞之事實，應堪認定，崔男辯詞顯與客觀事實不符，無足採信。

法官認為崔男未思克制性慾衝動，竟以強暴方式，對身心發育仍未臻成熟之少女為猥褻行為，侵害其性自主決定權及身體控制權，並影響其身心健康與人格發展，兼衡犯罪動機、目的、手段、情節，及犯後之態度等情狀，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處崔男有期徒刑8個月。

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