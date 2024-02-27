公車司機和少年聊自慰 伸手推包皮判1年10月

台中一名公車司機，去年趁公車只剩他和少年兩人，將車停靠路邊，表示要幫少年檢查包皮是否過長，卻伸手觸摸下體，台中地院判決1年10月，緩刑2年。（記者陳建志攝）

2024/02/27 17:45

〔記者陳建志／台中報導〕台中陳姓公車司機去年趁車上僅剩1名少年乘客時，和他談論自慰、包皮長度、割包皮等話題，誘使他脫褲卻突然伸手碰生殖器，不顧少年扭動反抗，強行將他包皮推到深處，造成少年痛到不斷尖叫；法院審酌陳賠償1萬元和少年及父母和解，少年母親並認為司機是出於好意幫少年檢查包皮是否過長，依強制猥褻罪判陳1年10月，緩刑2年，可上訴。

判決指出，去年7月26日晚間9點多，陳姓司機開公車行經台中市南屯區三民西路豐富公園旁時，見車內僅剩下他與少年，將公車停靠在道路旁，關閉車內燈光，以討論自慰行為及包皮長度、割包皮等事項為由，誘使少年自行褪去其外褲及內褲後，伸手撫摸其下體，少年事後向老師求助才曝光。

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司機則辯稱，因少年告訴他後面的女乘客一直盯著他看，要等女乘客下車後再和他講事情，等到車上只剩下兩人時，便將公車停靠在路邊停車格，並關閉車內燈光，走到少年座位旁，詢問有何事？少年表示喜歡聞女生坐過的位置，便問他有無自慰的情形，以及是否同意讓他看包皮？少年隨後自行褪去自己的包皮，且一撥包皮就尖叫，自己只用手指著他生殖器的位置，並沒有強行碰觸。

少年則表示，當時其他乘客都下車，司機說要幫他檢查包皮長不長，是否需要割包皮？因好奇自己的包皮長短，所以才自行將外褲、內褲都脫掉，讓司機看他的包皮，沒想到會突然伸手摸下體，還將包皮撥到最裡面才停手，過程中司機講了兩次叫他不要動，自己則扭動身體要閃開，因疼痛和驚嚇尖叫。

法院並當庭勘驗公車上的監視器影像，明顯錄到司機表示，「我幫你看一下」、「現在看一看就好了」、「你的包皮太長，你這樣推會不會痛？會不會痛」，少年則持續不斷地大聲尖叫，司機繼續說「你不要動，你不要忍」，少年持續扭動身體、閃躲並尖叫，司機無視少年拒絕，強行撫摸下體的強制猥褻行為明確。

台中地院審理後，審酌陳男與少年父母達成和解並賠償，少年母親並當庭表示，司機碰觸兒子生殖器的部分確實不適當，但認為也是好意要幫助兒子，感謝他出於善意檢查兒子的包皮是否過長，且所犯為低度強制的手段，依刑法第59條規定予以酌減其刑，並依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具的機會，犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年10月，緩刑2年，緩刑期間內付保護管束。

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