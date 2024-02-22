頭埋雙腿「再5分鐘就好」！法官蔡明宏涉吸女書記官奶 痛失38萬獎金

士林地院法官蔡明宏。（資料照）

2024/02/22 22:37

〔記者吳政峰／台北報導〕士林地院法官蔡明宏被控猥褻女法官與女書記官，重創司法信譽，司法院連忙出手止血，從案件爆發時的停職調查，到日前移送監察院審查，近日再祭重手，以他言行不檢為由，職務評定（打考績）將2023年考績評為「未達良好（丙等）」，讓他無法領取2個月、約38萬餘元的職評獎金。

蔡明宏被控於2022年11月，載一名新進女法官到陽明山，在車上揉捏她的後頸、肩膀、大腿內側，並隔褲碰觸私密處，直到2023年間，有法官在法官論壇上爆料此事，全案曝光。士院法官自律委員會討論後，認蔡有違失，決議移付評鑑，經法官評鑑委員會調查，移送懲戒並建議撤職。

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士檢另啟動刑事調查，發現除了女法官受害，蔡明宏於2007年擔任士院行政庭長時，也曾載一名女書記官上陽明山，涉在車內襲胸、強吻、吮乳，並把頭埋在她的雙腿之間，稱「再5分鐘就好」，士檢2023年12月13日依強制猥褻罪嫌起訴蔡。

地位神聖的法官竟被控為色狼，輿論譁然，並驚動司法院長許宗力，第一時間依職權停止蔡明宏的法官職務，讓他只能領本俸的一半、約近3萬元；接著，在得悉法官評鑑委員會認定蔡涉猥褻女書記案超過3年時效，決議不付評鑑後，許宗力亡羊補牢，趕緊召開人事審議委員會，認蔡有應受懲戒事由，送監察院審查。

士林地院自律委員會啟動調查，認定蔡明宏言行不檢，送職務評定委員會，職評委員請蔡提出書面意見陳述書，經審閱，也認他涉違反法官倫理規範，最後決議其2023年的職評為未達良好，送院長評定後，轉呈司法院核定。

司法院20日召開職務評定評議委員會，經過投票，與會委員一致通過蔡明宏的考丙案，近日將發函士院，請其製發職評通知書。蔡明宏對於職評結果如有不服，依照法官法規定，得於收受職評通知書翌日起30日內，以書面附具理由向評定機關提起復核。

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