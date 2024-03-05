你累了嗎！砂石車車斗掉落路中 駕駛驚覺回頭找

離譜！砂石車車斗竟落掉馬路中央。 （擷取自「記者爆料網」）

2024/03/05 16:28

〔記者歐素美／台中報導〕今天下午2點多，1輛空的砂石車行經台中市大雅區雅潭路經過田心街口時，後方車斗突然掉落在馬路中間，曳引車頭卻自行開走，駕駛開到一半才發現車斗不見了，趕緊靠邊停車並報警，並請來拖吊車將掉落車斗移走；大雅警分局表示，砂石車車斗掉落已違反《道路交通管理處罰條例》第30-1條，可處1000元以上、6000元以下罰鍰。

今天下午2點多，民眾開車行經雅潭路四段、田心街口停等紅燈時，砂石車車斗掉落在馬路中間，車頭直接不見了，離譜狀況讓用路人十分傻眼。

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警方表示，該輛砂石車行進途中，疑因車子老舊，連接器年久失修斷裂，導致車斗脫落，頭尾分離，幸當時車上並未裝載砂石，沒有造成人員傷亡。砂石車司機許男（27歲）發現車斗掉落後，立即靠邊停車，報警進行交管，並通知拖吊車到場將脫落的車斗移走。

大雅警分局表示，砂石車車斗掉落已違反《道路交通管理處罰條例》第30-1條，汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者，可處1000元以上、6000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。若因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。呼籲用路人上路前，務必檢查車輛狀況，確保行車安全。

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