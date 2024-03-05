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父被開4萬6罰單 兒報復開車撞警殺人未遂判6年11月

男子不滿父親前年4月被警方開超載4萬6000元罰單，替父親求情未果而心生不滿，竟開車尾隨，從後方高速衝撞員警（資料照）

男子不滿父親前年4月被警方開超載4萬6000元罰單，替父親求情未果而心生不滿，竟開車尾隨，從後方高速衝撞員警（資料照）

2024/03/05 14:55

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市史姓男子不滿父親前年4月被警方開超載4萬6000元罰單，替父親求情未果而心生不滿，竟開車尾隨，從後方高速衝撞員警，橋頭地院依殺人未遂罪判史男6年11月，可上訴。

2022年4月27日史男父親駕駛大貨車行經岡山嘉新東路時，遭莊姓巡警發現疑似大貨車超載，經過磅後超載17公噸，開立4萬6000元罰單。史男得知後趕到地磅站替父親求情但遭拒絕。

史男隨後一路開車尾隨莊警，至岡山北路時，史男高速從後方衝撞騎機車的莊姓員警，莊騰空撞飛至車頂後重摔落地，轎車擋風玻璃碎裂，莊全身是傷被緊急送醫救治。

史男辯稱「精神不濟」才撞上莊警，但警方追查發現，肇事者父親才遭莊員開超載罰單，而懷疑是挾怨報復開車撞警。經調閱路口監視器及後方車輛行車紀錄畫面，報請橋頭地檢署核發拘票，登門拘提史家父子到案，檢方依殺人未遂罪起訴莊男。

橋頭地方法院審理認莊蓄意高速衝撞員警，極可能致人於死，已嚴重妨害社會公共秩序及警員執勤威信、尊嚴，除造成莊警全身上下傷勢，迄今未與莊警達成和解，否認殺人犯行，僅坦承妨害公務及毀損公務員執掌物品罪，依殺人未遂罪判他6年11月。

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