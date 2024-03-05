看A片呻吟太吵！室友憤持安全帽重擊多下 殺人未遂判5年半定讞

歷審都認定李男死因與衝突無關，將潘男依殺人未遂罪判刑5年6月定讞。（資料照）

2024/03/05 13:12

〔記者張文川／台北報導〕高雄市潘姓雅房租客，不滿李姓男室友深夜用手機看A片不戴耳機，呻吟聲太大吵到他無法入眠，竟持安全帽重擊李男頭部多下，救治3個月後死亡；潘男逃亡2年後落網，辯稱是正當防衛，歷審都認定李男死因與衝突無關，將潘男依殺人未遂罪判刑5年6月定讞。

判決指出，潘男和李男分租於高雄市三民區某戶公寓大樓的雅房，同層樓但不同臥室。2018年1月13日深夜11時許，潘男不滿李男吸食強力膠產生臭味，用手機看A片卻不戴耳機，淫蕩的呻吟聲不絕於耳，害他無法入睡。

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2男溝通未果，發生口角衝突，潘男憤而持安全帽及徒手多次攻擊李男頭部等多處，並口稱「要給你死」，直到李男重度昏迷才罷手。

警方獲報抵達現場，將李男送醫急救，3個月後因「慢性阻塞性肺病併急性發作」死亡。潘男逃亡2年後，被警方逮捕歸案，依殺人罪嫌移送高雄地檢署。

檢察官認為李的死亡原因，與潘男打人沒有因果關係，依殺人未遂罪起訴；一審高雄地院依同罪判處潘男5年6月徒刑。

潘上訴主張是正當防衛，只承認傷害罪，請求輕判。但賴姓目擊證人證稱，親眼見到潘持安全帽毆打李男頭部大約10下並嗆「要給你死」等語。

二審高雄高分院認定李男有殺人犯意，一審量刑5年半已屬從輕，維持原判。最高法院亦認為潘男上訴沒有理由，駁回上訴定讞。

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