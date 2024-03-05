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新店「煙火哥」半夜放煙火19次擾民 終局判決出爐

「新店煙火哥」邱銘祥。（資料照）

「新店煙火哥」邱銘祥。（資料照）

2024/03/05 11:36

〔記者張文川／台北報導〕36歲「新店煙火哥」邱銘祥因個人私怨，多次半夜在新北市新店區施放煙火騷擾報復，被收押判刑、判賠後變本加厲，多次施放改造煙火，二審依妨害公眾往來安全罪判邱1年、1年4月、1年、1年徒刑，最高法院駁回邱男上訴定讞。

邱男須入獄，將由高院另定合併應執行刑。幫忙邱男放煙火的共犯呂理傑，二審輕判9月，未上訴而確定。

台北地院一審依持有爆裂物、恐嚇危安等罪，判邱7年有期徒刑，呂5年2月，另各有2年8月、1年4月可易科罰金。

但二審高等法院認定2人所持是合法販售煙火，並未添加其他火藥，改論以刑責較輕的妨害公眾往來安全罪，4罪各判邱1年至1年4月徒刑，呂判9月徒刑。

邱銘祥成為到處放炮的「煙火哥」，起因是2019年7月他與女友出遊，女友在宜蘭縣梅花湖駕遊湖電動車不慎撞傷住在新店的藍女，邱男認為藍女索賠金額過高，多次傳簡訊恐嚇她，還以藍女的臉書照片加上難聽字眼廣傳網路，經常半夜到藍女住家社區附近放煙火，甚至潑糞、逼車騷擾。

2021年5月疫情嚴重期間，邱銘祥又到處張貼藍女染疫的假訊息傳單，檢警拘提邱男向法院聲押獲准；邱男被起訴交保後，竟又變本加厲，密集到藍女社區附近施放煙火，有時1夜連放4次。

2022年5月4日深夜他又在新店放煙火，警方立刻拘捕邱男到案，再次聲押獲准。

北檢認定邱銘祥共施放19次煙火，觸犯「非法持有爆裂物」罪，依槍砲、恐嚇危害安全、公共危險等罪嫌起訴邱；法院最終依妨害公眾往來安全罪定罪確定。

邱銘祥長期於深夜或凌晨時，在藍女住處外施放高空煙火，導致附近民眾無法入眠。（民眾提供）

邱銘祥長期於深夜或凌晨時，在藍女住處外施放高空煙火，導致附近民眾無法入眠。（民眾提供）

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