新店「煙火哥」半夜放煙火19次擾民一審判7年 持合法煙火二審輕判

高等法院認定2人所持是合法販售煙火，並未添加其他火藥，改依刑責較輕的妨害公眾往來安全罪共4罪各判邱1年、1年4月、1年、1年徒刑，未定合併應執行刑。（資料照）

2023/10/18 16:19

〔記者楊國文／台北報導〕35歲「新店煙火哥」邱銘祥被控找友人呂理傑多次半夜在新北市新店區施放改造煙火擾民，台北地檢署認定邱涉施放煙火19次，依非法持有爆裂物等罪起訴邱、呂，一審判邱7年，另有2年8月得易科罰金，呂判5年2月，另有1年4月可易科罰金，上訴後，高等法院認定2人所持是合法販售煙火，並未添加其他火藥，改依刑責較輕的妨害公眾往來安全罪共4罪各判邱1年、1年4月、1年、1年徒刑，未定合併應執行刑；呂9月徒刑，可上訴。

檢方調查，邱銘祥2019年7月與女友出遊，女友在宜蘭縣梅花湖駕遊湖電動車不慎撞傷住在新店的藍女，邱男認為藍女索賠金額過高，多次傳簡訊恐嚇，還以藍女的臉書照片加上難聽字眼廣傳網路，之後就經常半夜到藍女住家社區附近放煙火，甚至潑糞、逼車騷擾。

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前年5月武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴重期間，邱銘祥竟又到處張貼藍女染疫的假訊息傳單，檢警拘提邱男向法院聲押獲准；邱男被起訴交保後，竟又變本加厲，密集到藍女社區附近施放煙火，有時1晚連放4次。

邱仍未收斂，去年5月4日深夜他又在新店放煙火，警方立刻拘捕邱男到案，檢方訊後再次聲押獲准。

北檢調查認定邱銘祥共施放19次煙火，部分煙火經過改造，雖未增加火藥爆破威力，不符槍砲彈藥刀械管制條例的製造爆裂物罪，但仍觸犯「非法持有爆裂物」罪，依槍砲、恐嚇危害安全、公共危險等罪起訴邱，並建請法官從重量刑。

台北地院審理後，認定2人犯行明確，依持有爆裂物、恐嚇危安等罪，判處邱銘祥7年有期徒刑，呂理傑判5年2月，邱、呂另各有2年8月、1年4月的可易科罰金之刑。檢方、邱、呂均不服判決，上訴高等法院。

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