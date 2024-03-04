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河堤又傳火警 屏東消防迅速控制

崁頂洲子村河堤發生火警。（屏東消防局提供）

崁頂洲子村河堤發生火警。（屏東消防局提供）

2024/03/04 17:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕天乾物燥又接近掃墓季節，屏東各地頻傳雜草火警，繼昨天屏東前往九如的河堤雜草火警後，今天崁頂鄉的河堤又再傳出火警，所幸消防局迅速應變，已在稍早控制火勢。

屏東縣消防局指出，今天下午3時29分接獲報案，指崁頂鄉洲子村發生河堤大火，經派遣崁頂分隊2車5人前往搶救，於下午4時45分回報火勢控制，持續搶救中，現場已有環保局人員監測空氣污染狀況。

由於屏東縣去年因為公墓雜草火警，致1名一向只帶刀割草不燒草的老翁陳屍公墓旁，數天後，恆春有1名消防員則在支援時不幸被水箱車壓傷而傷重殉職，由於目前各地公墓已陸續有人前往掃墓，加上天乾物燥，雜草火警隨時可能釀至森林大火。

屏東縣消防局指出，清明節將屆，因此加強至縣內各處宣導民眾「四不二記得」，包括「不」任意焚燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火及「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾，而在消防員的配備部分，也會加強同仁操作所配發的小型水箱車及高壓農用噴霧機方式，以求迅速熟練上手並維護自身安全。

此外，並配發同仁防煙全面罩，減輕濃煙致嗆及視線遮蔽情形，至於水線無法到達時可使用打火把，而全面向各鄉鎮市公所溝通，應全面外包僱工進行公墓雜草處理，減少民眾「自發」除草，卻以「火燒」方式了事的陋習。

崁頂洲子村河堤發生火警。（屏東消防局提供）

崁頂洲子村河堤發生火警。（屏東消防局提供）

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