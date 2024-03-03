防車輛衝撞派出所 花蓮停放警用機車阻檔？

防車輛衝撞派出所危害警員安全，警政署要求面檢視各駐地安全設施，花蓮縣吉安警分局使用巡邏車當作緩衝，但巡邏車全數出勤時改用機車。（吉安警分局提供）

2024/03/03 12:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻值勤時遭衝入的貨車撞死殉職，花蓮縣警局盤點各所狀況，初步先以巡邏車停放作緩衝或增設護欄，不過昨天有網友上傳吉安警分局門口停放三輛警用機車質疑有作用嗎？吉安警分局指出，由於巡邏車全數出勤，改以警用機車作為阻材，如有巡邏車在駐地時，會以巡邏車橫向停放方式來阻絕衝撞。

吉安警分局指出，吉安警分局依警政署指示全面檢視各駐地安全設施，由於分局駐地正對路口，不能排除有不法人士有模仿衝撞警察駐地的可能，但考量分局駐地前方空間縱深不足，不便將巡邏車直向停放，故在巡邏車全數出勤時，改以警用機車作為阻材，如有巡邏車在駐地時，會以巡邏車橫向停放方式來阻絕衝撞。

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花蓮縣警局指出，經了解各各分局及67個分駐所駐地外圍環境，區分為有無圍牆、大門入口為高階梯圓環式、中台階、低台階等形式，狀況各有不同；現階段先將巡邏車停放在所前做緩衝，已有部分局自行加裝護欄。

縣警局指出，目前像花蓮分局民意派出所跟吉安分局都是縱深不夠，因此以警車擔任緩衝，警察局刻研擬在各所（隊）辦公處所前，以增設鐵護欄或紐澤西護欄等方式，提升防護性，維護駐地安全。

防車輛衝撞派出所危害警員安全，警政署要求面檢視各駐地安全設施，花蓮警分局民意派出所使用巡邏車當作緩衝。（（記者王錦義攝）

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