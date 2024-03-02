依約定與住國外女兒相聚卻受阻 醫師爸怒控前妻「出拐子」

鄭姓醫師飛到加拿大接女兒返台過寒暑假受阻，控告前妻「出拐子」害父女1年無法見面。機場示意圖。（資料照）

2024/03/02 10:45

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鄭姓醫師與何女離婚後，何女帶著女兒遠赴加拿大重新展開生活，雙方約定每年寒暑假，女兒可回台和鄭男相聚，結果何女連續兩個寒暑假都不讓女兒回台，鄭姓醫師氣炸提告求償20萬元，法官判何女應賠10萬元。

判決指出，2022年12月19日，鄭姓醫師向醫院請假，飛往加拿大準備接就讀高中的女兒回台灣過寒假，結果鄭姓醫師飛抵溫哥華後，何女卻傳訊向他告知，女兒確診武漢肺炎，一直咳嗽身體不適，拒絕女兒搭機返台，鄭男碰了一鼻子灰，只好獨自一人返台。

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隔年7月5日，女兒放暑假，鄭男依兩人離婚時約定，準備帶女兒回台，他請友人到加拿大機場接人，結果何女再傳電子郵件，告知女兒暑假期間要上課，不讓女兒返台和鄭姓醫師團聚。鄭姓醫師氣炸，認為何女「出拐子」讓他們父女無法團圓相聚，提告求償20萬元。

高雄簡易庭審理時，何女說，女兒寒假時確診，當時加國公告雖無需進行隔離，但仍建議留在家中減少疾病傳播，而鄭男卻說自己回程班機及醫療工作皆已預約，無法取消為由拒絕她所提出的暫緩或改期方案；而且女兒就讀高二，課業繁重，須在暑假期間參加暑修，她通知鄭男等女兒暑修結束後，再依女兒意願協助她回台，或由鄭男前來加國會面交往，並沒有不當剝奪父女會面交往。

法官根據當時加國公告，發現當地早已不再將確診視作嚴重疾病，而有強制將病患隔離必要，何女身為母親，考量因子女身體不適等因素，如勉強出門可能加重病情或交互感染而推遲與鄭男會面交往日期，亦屬人之常情，因此這部分認為何女有理。

不過，何女拒絕女兒暑假期返台部分，法官認為，何女僅以書面說明指稱A女課業繁重、需參與暑修外，並未提出具體事證，且暑修課程並非猝不及防的偶發事件，但何女卻在雙方約定時間的前一週才用電子郵件告知，可認定是有意阻隔父女兩人會面，因此這部分損害鄭男權益，判何女應賠10萬元，可上訴。

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