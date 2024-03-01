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南投埔里鎮公所道路修復工程涉弊 鎮代、技士、廠商3人收押

南投埔里鎮公所工務課周姓技士，以及曾姓鎮民代表涉收廠商工程回扣，南投地檢署前往公所搜索。（記者佟振國攝）

南投埔里鎮公所工務課周姓技士，以及曾姓鎮民代表涉收廠商工程回扣，南投地檢署前往公所搜索。（記者佟振國攝）

2024/03/01 18:53

〔記者劉濱銓、佟振國／南投報導〕南投埔里鎮公所工務課周姓技士及曾姓鎮民代表，涉嫌在2019至2023年收受回扣，圖利2名林姓廠商執行公所道路修復等小型工程，涉入案件達26起，南投地檢署昨（2月29日）發動搜索，帶回17人偵訊，由於涉犯貪污治罪條例、政府採購法，南投地院裁定曾姓代表、林姓廠商均羈押禁見，周姓技士則是羈押，另名林姓廠商10萬元交保，其餘請回，後續檢方將擴大追查。

據了解，公所工務課周姓技士，除承辦都市計畫業務，對於公所轄下小型工程，也有負責的責任區，範圍包括東門、北門、南門、珠格等4里。

周姓技士、曾姓鎮民代表利用職務之便，以借牌、圍標方式讓特定廠商得標，並從標案中收取數萬元回扣，雖然每件小型工程經費都不到百萬元，但2人4年來涉入案件高達26件，也引起檢調重視。

檢方指出，近1年來接獲情資，偵辦埔里鎮公所肅貪案件，昨指揮廉政署、調查局等單位，前往公所及涉案人住所等11處搜索，通知周姓技士、曾姓代表共17人到案漏夜偵訊。

今天凌晨近3點，當庭逮捕周姓技士、曾姓鎮民代表，以及2名林姓廠商，並向法院聲請羈押禁見，法院則於下午裁准曾姓代表，以及1名林姓廠商羈押禁見，周姓技士僅收押，另名林姓廠商則以10萬元交保，其餘請回。埔里鎮公所表示，目前積極配合檢調偵辦，也尊重司法單位，盼儘速釐清案情。

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