為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

倒會600萬潛逃中國16年！8旬夫婦聽警勸「落葉歸根」面對

彰化陳姓8旬夫妻倒會600萬，逃亡國外16年躲通緝，在警方溫情勸說「落葉歸根」下，返國歸案。（民眾提供）

彰化陳姓8旬夫妻倒會600萬，逃亡國外16年躲通緝，在警方溫情勸說「落葉歸根」下，返國歸案。（民眾提供）

2024/03/01 17:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓夫妻16年前倒會600萬元，潛逃中國躲債被通緝。田尾分駐所員警發現，夫妻倆通緝未歸案，循線聯繫得知兩人都非常想家，柔情勸說他們應「落葉歸根」，打動兩人回國歸案。陳男說，這是16年來最寬慰的一天，將變賣土地還錢。

據了解，陳姓夫妻年約8旬，2004年間邀集21名友人籌組民間互助會，2007年倒會，兩人潛逃中國廣東等地，友人不甘損失600萬辛苦錢提告，彰化地檢署偵查不到案，對兩人依偽造文書罪嫌發布通緝。

警方說，田尾分駐所警員黃駿宇、范紀允去年比對通緝犯名單時，發現陳姓夫妻遲遲未歸案，主動探訪其國內親友，經層層關係終於取得聯繫方式，今年2月20日連絡上陳姓夫妻。

警方說，陳姓夫婦接到電話時甚感詫異，但也表明悔意說，躲避通緝的生活令他們備感煎熬，這16年良心欠安。員警動之以情，勸他們說，總不能客死異鄉，是該回來「落葉歸根」了，兩人決定坦然返國面對一切。陳姓夫妻2月27日依約抵達桃園機場，警方帶返彰化地方檢察署歸案。

警方也說，陳姓夫婦在警車上吐露，潛逃到中國後，因沒有居留證只能打零工，無時無刻躲避眾人眼光，過著低調的生活，這樣的日子令內心煎熬無比，悔不當初，這次回來，已決心要變賣土地房產，把錢還給當初信任他們的友人，雖然面對未來可能依舊步履蹣跚，但他們的心卻是16年來最寬慰的一日。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
故佈疑陣！朱國榮躲在哪傳言多 警疑放話誤導追緝
2024/02/22 21:34

故佈疑陣！朱國榮躲在哪傳言多 警疑放話誤導追緝
最高檢廢止13名外逃要犯護照 央行前副總裁梁成金在列
2024/02/17 11:51

最高檢廢止13名外逃要犯護照 央行前副總裁梁成金在列

陽明商圈有新建設 換屋族紛換新大樓
康凱前妻陳瓊美空白支票任人填 損失2千萬仁愛路房產
2023/12/21 19:04

康凱前妻陳瓊美空白支票任人填 損失2千萬仁愛路房產
竹崎命理師「倒會」數千萬落跑 學生嘆︰老師沒算到自己跑路
2022/03/24 15:51

竹崎命理師「倒會」數千萬落跑 學生嘆︰老師沒算到自己跑路

聯邦神卡國旅最高6%、旅日最高4.5%
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播