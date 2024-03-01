倒會600萬潛逃中國16年！8旬夫婦聽警勸「落葉歸根」面對

彰化陳姓8旬夫妻倒會600萬，逃亡國外16年躲通緝，在警方溫情勸說「落葉歸根」下，返國歸案。（民眾提供）

2024/03/01 17:21

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣陳姓夫妻16年前倒會600萬元，潛逃中國躲債被通緝。田尾分駐所員警發現，夫妻倆通緝未歸案，循線聯繫得知兩人都非常想家，柔情勸說他們應「落葉歸根」，打動兩人回國歸案。陳男說，這是16年來最寬慰的一天，將變賣土地還錢。

據了解，陳姓夫妻年約8旬，2004年間邀集21名友人籌組民間互助會，2007年倒會，兩人潛逃中國廣東等地，友人不甘損失600萬辛苦錢提告，彰化地檢署偵查不到案，對兩人依偽造文書罪嫌發布通緝。

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警方說，田尾分駐所警員黃駿宇、范紀允去年比對通緝犯名單時，發現陳姓夫妻遲遲未歸案，主動探訪其國內親友，經層層關係終於取得聯繫方式，今年2月20日連絡上陳姓夫妻。

警方說，陳姓夫婦接到電話時甚感詫異，但也表明悔意說，躲避通緝的生活令他們備感煎熬，這16年良心欠安。員警動之以情，勸他們說，總不能客死異鄉，是該回來「落葉歸根」了，兩人決定坦然返國面對一切。陳姓夫妻2月27日依約抵達桃園機場，警方帶返彰化地方檢察署歸案。

警方也說，陳姓夫婦在警車上吐露，潛逃到中國後，因沒有居留證只能打零工，無時無刻躲避眾人眼光，過著低調的生活，這樣的日子令內心煎熬無比，悔不當初，這次回來，已決心要變賣土地房產，把錢還給當初信任他們的友人，雖然面對未來可能依舊步履蹣跚，但他們的心卻是16年來最寬慰的一日。

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