竹崎命理師「倒會」數千萬落跑 學生嘆︰老師沒算到自己跑路

嘉義縣竹崎驚傳疑似惡性倒會案件，已有多位被害人報案。（記者蔡宗勳翻攝）

2022/03/24 15:51

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉鬧區某店家許姓老闆娘積欠數千萬元會款避不見面，受害者有些是其開課教授命理的學生，嘆說「老師沒有算到自己跑路還害慘好多人」，而這起疑似惡性倒會已在竹崎與梅山地區鬧著沸沸騰騰，除警方受理報案進行偵辦，調查系統也啟動偵查機制，釐清是否為家族合意詐欺。

接受被害人陳情的竹崎地方人士表示，許姓婦人夫家三代經營傳統生意，店面與住家就在中山路最熱鬧路段，家中經濟狀況良好，根本沒有想到老闆娘會惡性倒會，而且在大家拿不到會錢又找不到人時，其家人竟然做切割，完全沒有要幫忙處理的誠意。

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地方人士指出，原本只有2個人提出告訴，但因許婦家人事不關己的態度惹怒被害人，這2天陸續有求助無門的人到竹崎警分局報案，累計逾10人，還有許多被倒會的老人家不敢向家人講，找民意代表幫忙，但因這是民間債務問題，民代也幫不上忙，看到他們徬徨無助的神情，真的很擔心這些血汗錢拿不回來的老人家想不開、鬧出社會案件。

據了解，許姓老闆娘落跑避不見面已成了竹崎重大話題，大家見面寒暄第一句話就是「您有沒有被倒會」，也由於事情如滾雪球般擴大，警調單位都已展開偵查工作，追查許女是否惡意倒會及家人是否參與其中等。

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