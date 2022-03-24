為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    竹崎命理師「倒會」數千萬落跑 學生嘆︰老師沒算到自己跑路

    嘉義縣竹崎驚傳疑似惡性倒會案件，已有多位被害人報案。（記者蔡宗勳翻攝）

    嘉義縣竹崎驚傳疑似惡性倒會案件，已有多位被害人報案。（記者蔡宗勳翻攝）

    2022/03/24 15:51

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉鬧區某店家許姓老闆娘積欠數千萬元會款避不見面，受害者有些是其開課教授命理的學生，嘆說「老師沒有算到自己跑路還害慘好多人」，而這起疑似惡性倒會已在竹崎與梅山地區鬧著沸沸騰騰，除警方受理報案進行偵辦，調查系統也啟動偵查機制，釐清是否為家族合意詐欺。

    接受被害人陳情的竹崎地方人士表示，許姓婦人夫家三代經營傳統生意，店面與住家就在中山路最熱鬧路段，家中經濟狀況良好，根本沒有想到老闆娘會惡性倒會，而且在大家拿不到會錢又找不到人時，其家人竟然做切割，完全沒有要幫忙處理的誠意。

    地方人士指出，原本只有2個人提出告訴，但因許婦家人事不關己的態度惹怒被害人，這2天陸續有求助無門的人到竹崎警分局報案，累計逾10人，還有許多被倒會的老人家不敢向家人講，找民意代表幫忙，但因這是民間債務問題，民代也幫不上忙，看到他們徬徨無助的神情，真的很擔心這些血汗錢拿不回來的老人家想不開、鬧出社會案件。

    據了解，許姓老闆娘落跑避不見面已成了竹崎重大話題，大家見面寒暄第一句話就是「您有沒有被倒會」，也由於事情如滾雪球般擴大，警調單位都已展開偵查工作，追查許女是否惡意倒會及家人是否參與其中等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嘉義竹崎傳「倒會」數千萬 會首落跑避不見面
    2022/03/22 13:37

    嘉義竹崎傳「倒會」數千萬 會首落跑避不見面
    棺材本沒了！和美老人互助會破產 欠7億只剩420萬現金
    2021/01/27 19:43

    棺材本沒了！和美老人互助會破產 欠7億只剩420萬現金

    聲寶首推急凍雙洗淨 室外機也能洗
    越配倒會5千萬失聯 300同鄉怒吼「踹共」
    2019/09/16 05:30

    越配倒會5千萬失聯 300同鄉怒吼「踹共」
    前助理被告倒會89萬元 黃偉哲澄清：義工非助理應儘快出面
    2019/02/21 16:48

    前助理被告倒會89萬元 黃偉哲澄清：義工非助理應儘快出面

    新開立滙豐卓越理財帳戶 美金活存加碼2%
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播